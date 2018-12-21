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Sabiha Gökçen'de sıra beklemeden bagaj teslim hizmeti

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan misafirler sıra beklemeden bagajlarını teslim edebilecekleri Express Bagaj hizmeti yoğun ilgi görüyor

21 Aralık 2018 14:45

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan misafirler sıra beklemeden bagajlarını teslim edebilecekleri Express Bagaj hizmeti yoğun ilgi görüyor.

İstanbul Şehir Havalimanı olan Sabiha Göçen Uluslararası Havalimanı’nda yolcu konforunu ve memnuniyeti artıran hizmetlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yolcu ve çocuk dostu Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan misafirlerin hızlı, pratik ve dijital bir yolculuk yapmaları için Express Bagaj kiosklarının sayısı arttı. Sabiha Gökçen’de iç hatlarda bu hizmeti ilk kuran havayolu şirketi Pegasus olurken Türk Hava Yolları da Express Bagaj sistemini kurdu. Express Bagaj kioskları yardımıyla misafirler bilet alırken satın aldıkları bagaj ağırlık limitleri içerisinde ve kişi başı 2 bagaja kadar sistemin yönlendirdiği şekilde bagajlarını etiketleyip uçağa gönderimini tamamen kendileri sağlayabiliyor. Havalimanında Pegasus’un ve Türk Hava Yolları’nın toplam 10 adet express bagaj kiosku yolcuların yoğun ilgisini görüyor.

 

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