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Sabiha Gökçen'de seferler allak bullak!..

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara buzlanma önleyici sıvı püskürten 3 de-icing aracından ikisi arızalanınca seferler allak bullak oldu.

28 Ocak 2010 02:00

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara buzlanma önleyici sıvı püskürten 3 de-icing aracından ikisi arızalanınca seferler allak bullak oldu. Tek araçla işlem yapılması nedeniyle oluşan rötarlar yolcuları isyan ettirdi.
    


Uçaklar pist başında uzun süre de-icing işlemi için sıra beklerken bu durum yolculara seferlerde rötar olarak yansıdı.


Konuyu Sabiha Gökçen'in işletmecisi olan ve aynı zamanda yer hizmetlerini veren ISG şirketine bildirdiklerini belirten havayolu yetkilileri, "Soğuk, kar yağışının olduğu havalarda uçuş emniyeti nedeniyle uçaklarımız bu işlemi yapmadan kalkamıyor. Yer hizmetlerinde yaşanan sorun bize yolcu memnuniyetsizliği olarak yansıyor" dedi.


Defalarca uyardık


Araçların faal tutulması için gerekli uyarıyı defalarca yaptıklarını belirten şirket yetkilileri, "Uyarımıza rağmen ISG yetkilileri araçları faal tutamadı. Seferlerde ciddi rötarlar oluşuyor" diye konuştu.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün de bir havayolu şirketinin yeni teslim aldığı Boeing 737-800 tipi uçağa ISG'ye ait traktör çarptı. Dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada uçağın gövdesinde delik açıldı. Boeing 737-800 tipi uçak seferden çekilerek bakıma alındı.


Vergiler de artırıldı


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde normalde 15 dolar olarak alınan dış hatlar yolcu ayak bastı vergisi, 22 dolara çıkartıldı.


Bilet maliyetlerini artıran bu uygulamaya anlam veremeyen havayolu şirketleri "Buraya uçuşlar başta Türk Hava Yolları olmak üzere özendirilmeye çalışılıyor. Normalde 7 dolarlık fark yine yolcuya yansıyor. Yabancı şirketler ile rekabet şansımızı kaybediyoruz. Bu uygulamaya anlam veremiyoruz"

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