Sabiha Gökçen'de 3 milyonluk operasyon

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'den havayoluyla gönderilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan işlenmemiş zümrüt taşı ele geçirildi. Azerbaycan uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a yurt dışından kaçak olarak değerli taşlar getirileceği istihbaratı üzerine kurye olabileceği değerlendirilen Azerbaycan uyruklu Y.D.'yi takibe aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, şüphelinin takip esnasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kargo bölümünden bir koli aldığının görülmesi üzerine şüpheli yakalandı. Kolide yapılan aramada Dubai'den havayoluyla gönderildiği tespit edilen, çay kutusuna gizlenmiş 5 kilo 500 gram işlenmemiş zümrüt ele geçirildi.

Taşların piyasa değeri 1 milyon dolar

Yapılan çalışmalar sonucunda, taşların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu, Kapalı Çarşı'da işlenerek satılmak amacıyla getirildiği, fiyatının da işlemeden sonra yaklaşık 3 milyon dolar olacağı tespit edildi.

Şüpheli Y.D., savcı talimatıyla ifadesi alındıktan sonra sınır dışı edilmesi için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.