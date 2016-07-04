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Sabiha Gökçen'de 3 milyonluk operasyon

Dubai'den gönderildiği tespit edilen, çay kutusuna gizlenmiş 5 kilo 500 gram işlenmemiş zümrüt ele geçirildi

04 Temmuz 2016 16:18

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'den havayoluyla  gönderilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan işlenmemiş zümrüt taşı ele geçirildi. Azerbaycan uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a yurt dışından kaçak olarak değerli taşlar  getirileceği istihbaratı üzerine kurye olabileceği değerlendirilen Azerbaycan uyruklu Y.D.'yi takibe aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, şüphelinin takip esnasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kargo  bölümünden bir koli aldığının görülmesi üzerine şüpheli yakalandı. Kolide yapılan aramada Dubai'den havayoluyla gönderildiği tespit  edilen, çay kutusuna gizlenmiş 5 kilo 500 gram işlenmemiş zümrüt ele geçirildi.

 

Taşların piyasa değeri 1 milyon dolar

 

Yapılan çalışmalar sonucunda, taşların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu, Kapalı Çarşı'da işlenerek satılmak amacıyla getirildiği, fiyatının da işlemeden sonra yaklaşık 3 milyon dolar olacağı tespit edildi.

Şüpheli Y.D., savcı talimatıyla ifadesi alındıktan sonra sınır dışı  edilmesi için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Sabiha Gökçen HavalimanıoperasyonDubaiGeri Gönderme Merkezi

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