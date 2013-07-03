'Sabiha Gökçen Havalimanı'nın adı Hacı Bektaş-ı Veli olsun'

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprüye "Yavuz Sultan Selim" adının verilmesi tartışmalarına değindi. Tan, Alevi vatandaşların köprüye söz konusu ismin verilmesine tepki gösterirken, "daha yeni katliamları gözardı ettiklerini" söyledi.

O isme tepki göstermediler

İstanbul'daki bir havalimanının adının "Sabiha Gökçen" olduğuna dikkati çeken Tan, "1938'de bir Dersim katliamı var. Bu olaylarda 13 bin 500 insan hayatını kaybetti, 14 binin üzerinde şahıs sürgüne gönderildi. Dersim'in büyük kısmı da Alevi vatandaşlardan oluşuyor. Seyit Rıza da Alevi dedesi. Bu olaylarda İlk kadın pilot olarak rol oynayan kişilerden biri ise Sabiha Gökçen. Alevi yurttaşlarımız Yavuz Sultan Selim ismine büyük bir tepki koydular, haklılar ama Alevi yurttaşlarımız maalesef bu Sabiha Gökçen ismine bir tepki göstermediler" dedi.

Kanun teklifi verdim

TBMM Başkanlığı'na, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın adının "Hacı Bektaş-ı Veli" olarak değiştirilmesini öngören bir kanun teklifi verdiğini belirten Tan, başta Alevi vatandaşlar olmak üzere duyarlı sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi çevreleri bu kanun teklifine destek olmaya çağırdı. Gezi Parkı olaylarında yaşamını yitiren Ethem Sarısülük'ün ölümüne neden olduğu ileri sürülen polis memurunun can güvenliği sebebiyle koruma talep ettiğinin hatırlatılması üzerine Tan, "8 milletvekilini cezaevinde tutacaksınız ama cinayetle suçlanan bir polis memurunun yargılamasını tutuksuz yapacaksınız" şeklinde konuştu.

Kürtleri tavşan zannediyorlar

Bir gazetecinin "Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, hayal edemeyeceğiniz bir paket hazırlandığını söyledi" sözleri üzerine Tan, "Balon uçuruyor bunlar balon. Beşir Atalay'ın, Sadullah Ergin'in balonları. Bu bir casusluk filmi mi? Niye saklıyorsunuz, neyse söyleyin. Ne yapacaksınız; dört tane Kürdistanı birleştirip bir Kürdistan mı kuracaksınız? Bunu hayal eden de var. Hayal edilemeyecekleri bırakın da yapılabilecek küçük şeylerden bahsedin. Kürtleri tavşan zannediyorlar. Havucu gösterip zıpla" diye konuştu.