Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal davasında tahliye talepleri reddedildi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28 rütbeli eski askerin tahliye talepleri reddedildi.

Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı'nın davaya taraf olarak kabulüne karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 27 Kasım'a ertelendi.

Avukatlar tahliye talebinde bulundu

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan binada yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda avukatların talepleri alındı. Avukatlar tutuklu 28 sanığın tahliyesini talep etti.

Taleplere ilişkin ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı'nın davaya taraf olarak katılmasının kabulüne karar verdi. Atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesi ve öngörülen ceza miktarlarını da dikkate alarak 28 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına verilmesini kararlaştırdı.

Celse arası mütalaa verilmesi halinde sanıklara ve avukatlarına mütalaanın verilmesini karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Kasım saat 10.00'a erteledi.