T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanında taklit saat operasyonu

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) SABİHA Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından kargo yoluyla Türkiye’ye sokulmak istenen çok sayıda taklit saat ele geçirildi

13 Aralık 2018 14:43

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) SABİHA Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından kargo yoluyla Türkiye’ye sokulmak istenen çok sayıda taklit saat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 9 Kasım tarihinden Çin’den koliler halinde gelen ünlü saat markalarının takliti saatler Türkiye’ye girmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Koliler halinde piyasa değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan 714 adet saat sosyal medya üzerinden satılmadan önce gümrük ekipleri tarafından el konuldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

(FOTOĞRAFLI)

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Anıl UÇANİSTANBUL DHA SABİHA Gökçen Havalimanı Gümrük MüdürlüğüTürkiyeyeEdinilenKasımSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük MüdürlüğüKolilerTürk LirasıOlay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24