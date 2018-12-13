Sabiha Gökçen Havalimanında taklit saat operasyonu

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) SABİHA Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından kargo yoluyla Türkiye’ye sokulmak istenen çok sayıda taklit saat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 9 Kasım tarihinden Çin’den koliler halinde gelen ünlü saat markalarının takliti saatler Türkiye’ye girmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Koliler halinde piyasa değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan 714 adet saat sosyal medya üzerinden satılmadan önce gümrük ekipleri tarafından el konuldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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