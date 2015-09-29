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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'köpek' kargaşası

Bir köpeğin aprona kaçtığı havalimanında uçaklara bir süreliğine iniş ve kalkış izni verilemedi

29 Eylül 2015 00:41

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir köpeğin aprona kaçması sonucunda uçaklara iniş ve kalkış izni verilemedi. Köpek yakalandı, ama bu kez hava şartları nedeniyle uçaklar iniş ve kalkış yapamadı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, saat 19.30 sularında bir yolcuyla birlikte olduğu öğrenilen bir köpek, havalimanının apronuna kaçtı. Köpeğin bir türlü yakalanamaması nedeniyle bütün iniş ve kalkışlar durduruldu.

Yaklaşık yarım saat sonra havalimanı görevlileri köpeği yakalamayı başardı. Ancak bu defa da hava muhalefeti nedeniyle uçakların iniş ve kalkışlarına izin verilmedi. Bütün havayolları asgari 2 saatlik gecikme kaydederken, Sabiha Gökçen'e inmesi gereken birçok uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. 

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