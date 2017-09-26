Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bilgi sistemi bozuldu, 1000 yolcu uçağını kaçırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki POLNET Bilgi Sistemi'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Şu ana kadar 1000 yolcunun uçaklarını kaçırdığı belirtildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun POLNET Bilgi Sistemi’ndeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi.
Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Şu ana kadar 1000 yolcunun uçaklarını kaçırdığı belirtildi.
Sistemdeki sorunun saat 12.00 sıralarında düzeltilmesiyle kuyruklar azaldı. (DHA)