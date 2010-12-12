Sabiha Gökçen Havalimanı'na uluslararası ödül

T24 - Amerikan Popular Science dergisinin 2010 yenilikçilik ödüllerinde mühendislik kategorisinin ikincisi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı oldu.





Dünyanın en çok satan popüler bilim dergisi Popular Science, ‘Yılın Yenilikçilik Ödülleri’ni açıkladı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ‘mühendislik’ kategorisinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentindeki Burj Halifa gökdeleninin ardından ikinci seçildi.

Her yıl 11 kategoride verilen ve en yenilikçi teknolojilerin değerlendirildiği ödüllerde bu yıl büyük ödül, Porsche 918 Spyder’ı geride bırakmayı başaran ‘Groasis Waterboxx’ adlı saksıya verildi. Mühendislik kategorisindeyse Sabiha Gökçen Havalimanı, Burj Halifa gökdeleninin ardından ikinci seçildi.

Popular Science dergisi, Sabiha Gökçen’e ödül gerekçesini, “8 şiddetinde bir deprem sırasında, 300 plastik-çelik sismik izolatör sayesinde binayla zeminin birbirinden bağımsız kayarak hareket edebilmesinin sağlanması” şeklinde açıklandı.









Dergide, binanın dayanıklılığının bugüne kadar örneğine çok az rastlanan 14 ayrı deprem senaryosuyla denendiği belirtildi ve sadece 18 ayda inşa edilen havalimanının şu anda dünyada büyük bir depreme hazırlıklı en büyük bina olduğu vurgulandı.



Saksı, Porsche'yi geride bıraktı

Popular Science Yenilikçilik Ödülleri’nde Büyük Ödül, içine konan 15 litre suyu kaybetmeyerek fidana azar azar veren ve bu sayede kurak bölgelerde kökleri derindeki suya ulaşıncaya kadar bitkinin canlı kalmasını sağlayan plastik, tabansız saksı tasarımı layık görüldü.









Özel tasarımı sayesinde içindeki suyu bir yıl boyunca kaybetmeyen tabansız 'kuluçka' saksısı, her gün üçer damla su verdiği bitkinin köklerini toprak içinde hızla derine doğru büyüterek bir an önce suya ulaşmasını sağlıyor.

Derginin Büyük Ödül açıklamasında şöyle deniliyor:

"Kurak bölgelerde aslında su vardır. Ancak bu su, toprağın bir metre kadar altındadır ve bitki kökleri bu suya ulaşıncaya kadar kuraklıktan ölmektedir. Tabanı olmayan bir saksı görünümündeki Groasis Waterboxx, içindeki suyu uzun süre kaybetmeyerek bitkiyi canlu tutuyor, ama bir yandan da az su vererek bitkinin bir an önce kökleriyle suyu bulmasını teşvik ediyor. Fidanın kökleri suyu bulduktan sonra çıkarılıp başka bir fidanın üzerine konabilen saksının birim maliyetiyse sadece 27.5 dolar. Kurak alanlardaki gıda sorununa ucuz ve orijinal biz çözüm olabilir".

Otomotiv kategorisinin şampiyonu Porsche 918 Spyder, dört elektrik motoronun da yardımıyla ve çok enerji harcamadan 718 beygir gücü yaratabilen en ileri teknolojili hibrit olarak tüm adaylar içinde kılpayı ikinci oldu.



Popular Science Yenilikçilik Ödülleri’nin kategori şampiyonları şöyle:

Büyük Ödül: AquaPro Holland Groasis Waterboxx - ekin kuluçka saksısı

Otomotiv: Porsche 918 Spyder

Havacılık ve Uzay: Solar Impulse yakıtsız uçak

Bilişim: Intel Wireless Display (WiDi) – kablosuz ekran

Mühendislik: Burj Halifa gökdelen

Teknolojik Cihaz: Apple iPad tablet bilgisayar

Yeşil Teknoloji: AquaPro Holland Groasis Waterboxx - ekin kuluçka saksısı

Sağlık: General Electric Healthcare Vscan – portatip ultrason cihazı

Ev Eğlencesi: Panasonic Viera TC-P50VT25 – ultrahızlı 3D plazma televizyon

Ev teknolojisi: Neato Robotics XV-11 Robot Vacuum Cleaner – Robot elektrik süpürgesi

Keyif: Sealegs 7.1M RIB – çıkabilen tekerlekli ‘amatör amfibi’ deniz botu

Güvenlik: Hydronalix EMILY – motorlu ve akıllı cankurtaran simidi

