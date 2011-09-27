-Sabiha Gökçen Havalimanı'na ödül İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı tarafından projelendirilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası, ''2011 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri''nde ''En İyi Kamu Hizmeti Geliştirme Projesi'' seçildi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından (İSG) yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 17'ncisi düzenlenen ''2011 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'', gayrimenkul sektöründe mükemmelliği teşvik etme ve uluslararası standart oluşturmak amacıyla veriliyor. Sektörde en üst düzey mükemmellik ve başarı kriteri ile tanınan ''Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'', tüm dünyadan gayrimenkul ve emlak sektöründe görev alan profesyonellere açık bir çalışma ortamı sunuyor. ''Avrupa Gayrimenkul Ödülleri''nin seçimleri, 80 kişilik uzman bir jüri tarafından yapılıyor. ''2011 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri''nde, Türkiye'den kendi kategorisinde ''Avrupa'nın en iyisi'' seçilerek ödül alan proje, 12 Aralık 2011 tarihinde Londra'da yapılacak ''2011 Dünya Gayrimenkul Ödülleri''nde'' dünyanın en iyisi olabilmek için Asya Pasifik, Afrika, Amerika ve Orta Doğu bölgelerinin en iyi projeleriyle yarışacak. -Avrupa Çelik Tasarım ödülü- Öte yandan, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork-ECCS) tarafından Mayıs ayında düzenlenen ''Avrupa Çelik Tasarım Ödülü'nü-European Steel Design Awards 2011'' kazanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ödülü, 22 Eylül'de Berlin'de düzenlenen törenle verildi. Çeliğin mimaride ve inşaat alanında üstün nitelikte ve yaratıcı kullanımını teşvik etmeyi hedefleyen ödülü, İSG adına Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berk Albayrak ile projenin mimarları Doğan Tekeli, Dilgün Saklar, Mehmet Çakırkaya’nın yanı sıra Arup Mühendislik Bürosu, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Çelik Uygulama firmalarının yetkilileri birlikte aldı.