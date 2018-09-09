Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk 8 ayında yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - Sabiha Gökçen Havalimanı bu yılın ilk 8 ayında yolcu sayısını yüzde 11 artırarak toplam 22 milyon 800 bin\'e yükseltti.

Bugüne kadar elde ettiği yolcu artış oranlarıyla sadece Türkiye’de değil yurtdışında da birçok başarı elde eden ve yolcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük ikinci, Avrupa’nın ise onüçüncü havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yıl boyunca yakaladığı çift haneli büyüme oranını ilk 8 ayın sonunda da devam ettirdi. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde yaklaşık 20 milyon 500 bin yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen’den bu yılın aynı döneminde 22 milyon 800 bin yolcu geçiş yaptı. İlk 8 ayda yolcu artışı yüzde 11 oldu. Bu yılın ilk 8 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artışla yaklaşık 7 milyon 700 bin olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 11 oranında artarak 15 milyon 100 bin oldu. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 oranında artarak 148 bin 514 oldu.

Öte yandan sadece Ağustos ayında ise Sabiha Gökçen’i toplam 3 milyon 320 bin kişi kullandı. Ağustos ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 9 oldu. Bu artış yine sadece Ağustos ayında dış hat yolcularında yüzde 12, iç hat yolcularında ise yüzde 7 olarak gerçekleşti. İlk 8 aylık yolcu rakamları hakkında açıklamalar yapan Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, 2018 yılbaşından beri yolcu sayılarında elde ettikleri çift haneli büyümenin Ağustos ayında da devam etmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Göral sözlerini şöyle sürdürdü: Hedefimiz 2018 yılı sonunda da bu büyüme rakamını korumak. Çok yoğun ve bizim adımıza rekorlarla dolu bir yaz sezonunu artık geride bırakıyoruz. Havalimanı içindeki tüm iş ortaklarımızla birlikte operasyonel açıdan sorunsuz bir dönem olması için büyük gayret gösterdik. Bu arada bizim için önemli bir yatırım olan iç hatlar ek binamızı da hizmete soktuk. İkinci pist ve metro bağlantısı yatırımlarının da devreye girmesi ile ilk 8 ayda elde ettiğimiz büyümeyi daha da sürdürülebilir kılacağız.

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