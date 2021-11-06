Sabiha Gökçen Havalimanı, sis nedeniyle uçuşa kapatıldı

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi. Bu gelişme sonrası Sabiha Gökçen iniş ve kalkışlara kapatıldı, uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Sis yüzünden saat 08.00 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 16 uçuş da iptal edildi.

Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı ile yakın havalimanlarına yönlendiriliyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

İGA'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert etmiştir. Divert uçuşlar (yönlendirme) devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir" denildi.

Pegasus'tan açıklama

Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir. Yaşanan yoğun sis hadisesi sebepli seferlerimizde gün boyu gecikmeler beklenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi