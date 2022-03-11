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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş azaltma açıklaması

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11 Mart 2022 16:57

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12 Mart'ta uçuşların yüzde 30 oranında azalacağı duyuruldu. 

Havaalanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" (DHA)

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