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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yüzde 15 azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı, olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşların yarın saat 06.00 ile 11.59 arasında yüzde 15 oranında azaltılacağını duyurdu.

12 Ocak 2022 17:29

Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Yarın saat 06:00 ile 11:59 arasında yapılması planlanan uçuşlarda yüzde 15 oranında azaltma yapılacağı duyuruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, “Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.01.2022 tarihi saat 06:00 ile 11:59 arasında, yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

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