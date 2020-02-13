Sabiha Gökçen Havalimanı'nda parçalanan uçakla ilgili 4 kabin görevlisi ifade verdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalanan uçak kazası soruşturmasında 4 kabin görevlisinin ifadesi alındı. Görevliler şikâyetçi olmadığını söyledi. 8'i Türk 5'i yabancı uyruklu 13 yolcunun daha ifadesinin alınacağı kaydedildi.

Kabin görevlilerinin ifadelerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını ve kazanın meydana geldiğini anlattıkları, ancak kaza nedeniyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında 8 Türk ile 5 yabancı yolcunun ifadelerinin henüz alınamadığı ve "mağdur-müşteki" sıfatıyla ifadesine başvurulan yolcuların bazılarının kaza nedeniyle şikayetçi olmadıkları bildirildi.



Savcılığın şüpheli kaptan pilot M.A. ile yardımcı pilot F.P'nin genel sağlık durumlarının ne olduğu ve ne zaman ifadelerinin alınabileceğine ilişkin tedavi gördükleri hastanelere yazı yazarak bilgi istediği kaydedildi.



Uçağın kara kutusunun incelenmesi amacıyla Kaza Kırım Ekibi ile ABD sivil havacılık otoritesinden gelen heyetin de dün itibarıyla Almanya'ya gittiği bilgisi edinildi.

Ne olmuştu?

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 2'si bebek 177 yolcu, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Uçak üçe bölünerek parçalandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, mürettebat dahil 3'ü ağır 180 kişi de yaralandı.