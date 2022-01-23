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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor; ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor

23 Ocak 2022 18:32

Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

 

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