Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterin kuyruğu elektrik diğerine çarptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda jandarma helikopterinin kuyruğu aydınlatma direğine çarptı. İstanbul Valiliği kazada yaralı ve can kaybının olmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz" denildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama: Yaralı ve can kaybımız yoktur

İstanbul Valiliği kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 17.45’te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha

Gökçen Havalimanına iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma

direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz."