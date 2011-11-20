T24

'Sabiha Gökçen Havaalanı'nın adı değiştirilsin'



Kanun teklifi verdi





'Kılıçdaroğlu isyan eden aşirete mensup'



AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Dersim olayıyla ilgili iki öneri ortaya koydu.CHP'nin bu iki öneriye sıcak bakması halinde Dersim ile ilgili tarihsel yüzleşme yapılabileceğini söyleyen Metiner, "Mecliste, Dersim katliamıyla ilgili bir araştırma komisyonu kuralım. Bu komisyonumuz, o döneme ilişkin bütün iddiaları araştırmalı, arşivler açılmalı. İkinci öneri olarak da, Dersim'i bombalayanlar arasında olduğu iddia edilen zamanın pilotu Sabiha Gökçen adının değiştirilmesiyle ilgili oldu" dedi.Mustafa Muğlalı Kışlası'nda yapılan değişiklik gibi Sabiha Gökçen Havaalanı'nda da değişiklik yapılmasını öneren Metiner, şöyle devam etti:"Bir kışlaya verilen Mustafa Muğlalı isminin kaldırılmasına benzer biçimde, İstanbul'daki Sabiha Gökçen isminin de havaalanından kaldırılmasını teklif ediyorum. Bu somut iki teklife CHP'de sıcak bakıyorsa, Dersim'le ilgili tarihsel yüzleşmeye hazır hale geleceğimiz ve bir özür faslının başlayacağını da düşünebiliriz."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dersim'le ilgili 'televizyonda tartışalım' önerisine de cevap veren Metiner,"Meclis'teki görüşmeler zaten televizyonda yayınlanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu Dersim'i tartışmaya hazırsa, bunu ya kendisi ya da görevlendireceği bir milletvekiliyle Meclis'te gündeme getirebilir. Açık açık bu konuyu tartışabiliriz. Meclis araştırması teklifime de sıcak baktıkları takdirde, tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasına neden olabilirler ve bu tarihi yara kapanabilir. Sayın Kılıçdaroğlu da Dersimli, ana muhalefet partisinin genel başkanı. O tarihte devlet olan bir partinin genel başkanı. Kendisi de Kureyşan Aşireti'ne mensup. Yani isyana katıldığı söylenen bir aşirete mensup. Bu aşiretten çok sayıda insanımızın öldürüldüğü biliniyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun amcası dahil birçok yakınının sürgüne gönderildiği biliniyor. Bu bir fırsattır. Bunu güncel bir kine dönüştürmeden, yüzleşme olduğunu göstermek, özür dilenmesi gerekiyorsa da, özür dileme için adım atılması gerekiyor" diye konuştu.AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, bu iki öneriyi TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme getireceğini sözlerine ekledi.