Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından bölgeye giden polis aracı kaza yaptı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait bir yolcu uçağının iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı, 5 polisin yaralandığı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan, içinde 2'si çocuk 171 yolcu ve 6 mürettebat bulunan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli, Açelya isimli Boeing B737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak toprak zemine kaydı.

Olayın ardından kaza mahalline gitmeye çalışan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.

TIKLAYIN: Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı