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Sabiha Gökçen'de yolcu kuyruğu

Havalimanında meydana gelen uçak kazası sonrası bazı yolcular İstanbul Havalimanı'na götürüldü

05 Şubat 2020 23:17

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından seferler iptal edildi. Havalimanında yolcu yoğunluğu oluştu. Yolcular otellere ve İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi. 

Kimi yolcular ise otellere yönlendirilirken kimi yolcular ise İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Otel işlemleri sırasında otel danışmasının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yolculardan Hatice Topçu, “Saatlerdir bekliyoruz. Sadece 4 bilgisayar çalışıyormuş. İnanılmaz bir kuyruk var.ö ifadelerini kullanırken Arif Gürbüz, “Bir kazadır olabilir. Ama ondan sonra sahiplenmeme var. Bir bilgi vermiyorlar. İki saat bekledik sadece bir otel kağıdı aldık." dedi. (DHA)

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