Sabiha Gökçen de özelleştiriliyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın tamamı özelleştiriliyor. Hükümet, bir kısmı 2014 yılında yabancı yatırımcılara satılan havalimanının tamamını elden çıkarmayı planlıyor. Milli Savunma Bakanı Işık, satıştan gelecek parayla Türk Silah Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın satışından elde edilecek kaynağın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarında kullanılacağını söyledi.

Bakan Işık, çalışmanın Başbakan Binali Yıldırım'a sunulduğunu açıkladı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı'nın bütçesi üzerine sunum yapan Işık, 15 Temmuz'un ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilenlerle ilgili son rakamları da açıkladı.

Işık, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz’den bugüne kadar 3 bin 665 personel FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğu için ihraç edilmiştir. Askeri okullardan ilişiği kesilen toplam 16 bin 423 öğrenciyle beraber değerlendirildiğinde 20 bin 88 kişi sistem dışı bırakılmıştır” diye konuştu.

Bakan Işık, "150 general darbeye teşebbüs eder de karargah nasıl bilmez?" sorusuna, "Bunu Genelkurmay Başkanı’na ihale edip çıkamayız. Burada sistemik sorun var" yanıtını verdi.

Işık, Hava Kuvvetleri'nin pilot ihtiyacını karşılamak için getirilmesi planlanan "rezerv pilot" uygulamasının, yayayınlanacak ilk kanun hükmünde kararnamede yer alacağını da açıkladı.

Milli Savunma Bakanı, Güneydoğu'da görev yapan doktorların mecburi hizmetlerini yapmış sayılmaları için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Işık, kapatılan Akıncı Üssü'nün bir kısmının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne tahsis edileceğini bir kısmının ise Ankara için yedek havalimanı olarak kullanılacağını belirtti.