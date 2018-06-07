Sabiha Gökçen çalışanları iftar yemeğinde buluştu

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)-İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye\'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine İSG CEO’su Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, çok sayıda yönetici ve çalışanlar katıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları, organize edilen iftar yemeğinde sohbet ederek iftar saatini beklediler. ISG CEO’su Ersel Göral ve Dato Che Azmi Bin Murad masaları tek tek gezerek çalışanlarla sohbet ettiler.

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