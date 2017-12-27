Sabiha Gökçen, 31 milyonuncu yolcusunu karşıladı

Gül KABA, Özgür KUMANOVALI, Can EROK/İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'NİN en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2017 yılındaki 31 milyonuncu yolcusunu törenle karşıladı. Geçen yıl 29 milyon 600 bin yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen, böylece 30 milyon yolcu barajını da tarihinde ilk kez yıl içinde geçerek 31 milyon yolcu sayısına ulaşmış oldu.

Yolcu sayısı artışında 2009 yılından itibaren 7 yıl Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı seçilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) terminalinden 2017 yılında geçen ‘31 milyonuncu yolcu’ PC7676 sefer sayılı Zürih uçağı ile seyahat eden Yücel ailesi oldu. 31 milyonuncu yolcu olarak belirlenen ve Pegasus Havayolları\'na ait Zürih uçuşuyla İstanbul\'a ailesi ile birlikte gelen Muzaffer Yücel için uçaktan indikten sonra bir tören ve törenin ardından kokteyl düzenlendi.

Törene İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG\'nin CEO\'su Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, havalimanı protokolü, Pegasus ve İSG\'nin yöneticileri katıldı. Törende 31 milyonuncu yolcu Muzaffer Yücel\'e ve ailesine, önce İSG ve Pegasus yöneticileri tarafından uçak kapısında çiçek takdim edildi. Ardından kokteyl alanına geçen Yücel ailesine, İSG tarafından İstanbul\'da 5 yıldızlı otelde bir gece ücretsiz konaklama imkanı sunan bir hediye verilirken, Pegasus Havayolları yetkilileri de 31 milyonuncu yolcuya ücretsiz uçak bileti hediye etti.

\"2017 YILINDA BİR İLKİ YAŞADIK\"

Törende konuşan İSG CEO\'su Ersel Göral, 2016 yılında 29.6 milyon yolcuya ulaştıklarını belirterek, \"Sabiha Gökçen havalimanı geçtiğimiz yıl toplamda 29 buçuk milyon yolcuya hizmet verdi. Bu sene 2017 yılında ise yılsonu itibariyle 31 milyonun üzerine çıkacak. Bugün burada 31 milyoncu yolcumuzu ağırlayacağız. Bu sayı bizim için çok önemli çünkü Sabiha Gökçen tarihinde yolcu sayısı hiç 30 milyonun üzerine çıkmamıştı. 2017 yılı bununla ilgili ilk yılımız olacak\" dedi.

\"2018 YILINDA YÜZDE 8\'LİK BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ\"

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyleyen Göral, şöyle konuştu:

\"Hem yolcu sayısı hem uçuş sayıları, geçtiğimiz 10 yılın tamamında hep çift haneyle arttı. Bu sene de artışımız yüzde 6\'lar civarında. 2018 yılında ise yüzde 8\'lik bir artış öngörüyoruz. Bu artışa hizmet verebilmek, yolcularımıza ve diğer havalimanı kullanıcılarının uygun ve konforlu hizmet almalarını sağlamak için de İSG yönetimi olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şu an hali hazırda iç hatlar terminal binamızı 25 bin metrekare büyütüyoruz. Bu sayede şu an yıllık 33 milyonluk yolcu kapasitemiz 41 milyon yolcuya çıkacak. İkinci pistimizin inşaatı devam ediyor, 2018 yıl sonu itibariyle bu inşaat tamamlandığında hava tarafı pist kapasitemiz iki katına çıkacak, havalimanımız saatte 80 uçağa hizmet veren nitelikte bir havalimanı olacak.\"

\"GÜNLÜK HİZMET VERDİĞİMİZ YOLCU SAYISINDA DA REKOR KIRDIK\"

Yılbaşı yoğunluğumuz oldukça fazla olduğunu ve an itibariyle günde yaklaşık 100 bin yolcuya hizmet verdiklerini aktaran Göral, \"Bu sene 31 milyon yolcu hedefini yakalayıp rekor kırmanın ötesinde günlük hizmet verdiğimiz yolcu sayısında da rekorumuz oldu. Eylül ayının ilk haftasında günde 111 bin yolcuya hizmet vererek tek günde gelen giden toplamda Sabiha Gökçen Havalimanı tarihinde başka bir rekor daha yazmış olduk\" diye konuştu.

\"KIZIMIN NİKAHI İÇİN GELDİK, BİZE DE GÜZEL BİR ANI OLDU\"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 31 milyonuncu yolcusu Muzaffer Yücel ise yaptığı açıklamada, ‘31 milyonuncu yolcu’ olarak terminalden geçmenin kendisi için çok hoş bir sürpriz olduğunu ifade ederek, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve terminal işletmecisi İSG’ye teşekkür etti. Oldukça heyecanlı ve sevinçli olduğunu dile getiren Yücel, \"Bize büyük bir tesadüf oldu. Zürih\'ten geliyoruz, aktarma yapıp Sivas\'a uçacağız. Hayatımda önemli bir anı anı olarak kalacak. 30 yıla yakındır Zürih\'te yaşıyoruz. Çocuğumun nikahı var hayırlı bir iş için geldik. Kızım bizden bir hafta önce geldi, nikahını yapıp döneceğiz. Türkiye\'nin yeni yıla kazasız, belasız, sağlıklı ve mutlu bir şekilde girmesini diliyorum\" dedi.

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