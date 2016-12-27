"Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz"a beraat

Taksim'de 28 Haziran 2015'te düzenlenen Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks (LGBTİ) Onur yürüyüşü'nde "Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartı açtıkları gerekçesiyle yargılanan üç sanık hakkındaki dava, beraat kararıyla sonuçlandı.

Doğan haber Ajasın'dan (DHA) Özden Atik'in haberine göre, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan birer yıla kadar hapisleri istenen sanıklar hakkında mahkeme, "yüklenen fiilin bu haliyle kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğunu" belirterek beraat kararı verdi.



