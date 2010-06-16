Sabancı'ya Fransız Devlet Nişanı verildi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie tarafından Fransız devlet nişanı Legion d'Honneur verildi.



Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki törende, Fransız Büyükelçi Bernard Emie, törene katılamayan Fransa Ekonomi Bakanı Christine Lagarde'ın mesajını okudu.



Lagarde mesajında, Hacı Ömer Sabancı'dan başlayarak Sabancı Grubu'nun hikayesini anlatarak, ''Ailenin üçüncü kuşağı olarak, gözüpekliğiniz size hiç kuşkusuz büyükbabanızdan miras kaldı. Onun anısına sadık kaldınız ve kişisel yetenekleriniz sayesinde aile şirketindeki tüm basamakları birer birer tırmandınız. Bu şirketi, yüzü Fransa'ya da dönük bir uluslararası grup haline dönüştürdünüz'' diye konuştu.



Christine Lagarde, Güler Sabancı'nın kariyer yolculuğuna da değinerek, bu yolculuğun sonunda, henüz 49 yaşında iken Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiğini hatırlattı.



Sabancı Holding ve Carrefour arasındaki ortaklığın kuşku götürmez bir başarı kazandığını ve her yıl 75 milyondan fazla Türkiye vatandaşının, CarrefourSA'nın 470 mağazasından alışveriş ettiğini belirten Lagarde, Sabancı Grubu'nun, otomotiv sektöründe TemSA ve polyester üreticisi AdvanSA vasıtasıyla Fransa'da iki ticari yatırım gerçekleştirdiğini anımsattı.



Lagarde, ''Dostluk bağlarınızın ekonomik çerçeveyi aştığı bir ülke olan Fransa'da, gelecekte başka yatırımlar da gerçekleştirmenizi temenni ediyorum'' dedi.



Güler Sabancı'nın şarap üretimi konusundaki çalışmalarına da değinen Lagarde, ''Bağcılık, Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de bir nevi meydan okuma. Ne var ki, bu kalkındırmak istediğiniz tek alan değil. Siz, Türkiye'de yüksek öğretim ve kültür alanlarının gelişimine de büyük katkılarda bulunuyorsunuz. Bunlar, Fransa'nın daima büyük tutkuyla bağlı olduğu iki alan...'' şeklinde konuştu. Lagarde mesajında, Sabancı Üniversitesi'nin ve Sabancı Müzesi'nin çalışmalarına da değinerek, burada kurulan işbirliklerin hakkında bilgi verdi.



Sakıp Sabancı Müzesi için ''Bu müzenin uluslararası saygınlığı ve başarısı, ailenizin ve yaşam yolunuzun başarılarının bir kanıtı'' diyen Lagarde, ''Sakıp Sabancı Müzesi, Türkiye;de yüzyıllardan bu yana hakimiyetini sürdüren sanatsal hareketliliğin İstanbul Boğazı'nda yer alan olağanüstü bir aynası'' ifadelerini kullandı.



Lagarde, ''Fransa burada da büyük bir yere sahip. Yalnızca, Louis Dumas'nın müze bahçesinde yer alan 1864 tarihli ünlü at heykeli ile değil, aynı zamanda Sabancı ve Louvre Müzelerinin 2008 yılından beri gerçekleştirdikleri kültürel ve bilimsel işbirliği anlaşmasıyla da burada mevcut'' dedi.





'Aktif, modern, zevk sahibi ve kültürlü bür kadınsınız'



Mesajında Adana Uluslararası Sabancı Tiyatro Festivaline de değinen Lagarde, ''Önümüzdeki yıl belki de Fransız Odeon Ulusal Tiyatrosu bu etkinliğin misafiri olur'' dedi.



Lagarde mesajını şöyle tamamladı:



''Sevgili Güler Sabancı, aktif, modern, zevk sahibi ve kültürlü bir kadınsınız. Türkiye ve tüm kadınlar için bir rol modelsiniz. Bu örnek yaşam yolunuzdan ötürü, Fransa Cumhurbaşkanı sizi, Napolyon Bonapart'ın, Birinci Konsül iken, olağanüstü hizmetlerde bulunanları ödüllendirmek üzere 1802'de ihdas ettiği Legion d'honneur Nişanı ve doğrudan 'officier' mertebesiyle taltif etmeye karar verdi. Bu artık, aynı nişanı 16 Kasım 2001'de bizzat Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın elinden alan amcanız Sakıp Sabancı tarafından başlatılan bir aile geleneği haline dönüştü.''





'Sorumluluğumun arttığının bilincindeyim'



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise konuşmasında frankofon olmamasına karşın daima sanatına, kültürüne, entelektüellerine ve şarabına hayranlık duyduğu, önemli şirketleriyle iş yapma imkanı bulduğu Fransa'dan böyle bir nişan almaktan büyük onur duyduğunu söyledi.



Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bu onurla sorumluluğumun arttığının bilincindeyim. Özellikle ülkelerimizin arasında bir yandan birlikte çok güzel şeyler yapma fırsatı varken, diğer yandan AB konularında sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Böyle bir dönemde ilişkilere katkıda bulunmak sorumluluğunu üstlendiğimi biliyorum. Ama ben çalışmayı, yapıcı olmayı ve başarmayı severim. Dolayısıyla, bu onurun bana verdiği şevk ile iki ülke arasındaki yakınlaşma için daha fazla çaba göstereceğim.''





Güler Sabancı'ya verilen beşinci nişan



Törene Aldo Kaslowski, Sedat Aloğlu, Erkut Yücaoğlu, Pekin Baran, Cem Duna, Ahmet Nazif Zorlu, Halis Komili, Asaf Savaş Akad gibi iş, sanat ve akademi dünyasından isimler ile Sabancı Holding yöneticileri katıldı.



Verilen bilgiye göre, Legion d'Honneur, Güler Sabancı'ya İtalya, Belçika, İspanya ve Avusturya'nın ardından verilen beşinci nişan oluyor.







