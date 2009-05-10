Sabancı'nın bankası CV dolu!

Ekonomik krizle birlikte işsizlerin sayısı artarken, Sabancı Holding’in özgeçmiş bilgi bankasında tam 270 bin kişinin CV’si bulunuyor. Bu CV’ler içinde ikiden fazla üniversite bitiren, en az iki dil bilenler de oldukça ağırlıkta.



Vatan’dan Kerim Ülker’in haberine göre, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Mehmet Gökmen, “Her ay ortalama 4-5 bin CV gelirdi, krizle birlikte sayı arttı” dedi. Mektup ve faks yoluyla başvurularla birlikte Sabancı Holding’e iş başvurusu yapanların sayısı bir milyonu buluyor.



Dünyayı etkisi altına alan krizle birlikte artan işsiz sayısı Sabancı Holding gibi dev grupların CV bankalarındaki özgeçmişlerin sayısını artırdı. Her ay ortalama 4-5 bin özgeçmişin geldiği Sabancı Holding’in resmi internet sitesine krizin etkilerinin ağırlaştığı dönemde gelen özgeçmiş sayısı 35 bine kadar yükseldi. Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Mehmet Gökmen, holdingin özgeçmiş bilgi bankasında 270 bin CV’nin bulunduğunu, herbir şirkete gelen mektup, faks gibi başvuruların katılımıyla başvuruların 1 milyona ulaştığını vurguladı.



'Üç sektör önemli'



Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Sabancı Kariyer Günü’nde konuşan Gökmen, Adana’dan Ankara’ya İzmir’den İstanbul’a Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 20 üniversiteden gelen 500’e yakın öğrenciye hitaben yaptığı konuşmada, krizin özellikle perakende, enerji ve finans olmak üzere üç sektörün ağırlık kazanmasını sağlayacağına da dikkat çekerek, “Bu sektörlere odaklanın” mesajını verdi.



'Türkiye % 3.6 küçülürken, biz enerjiyle yüzde 17 büyüyeceğiz'



Sabancı Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, küresel kriz sonunda dünyanın bu süreçten değişimle çıkacağını belirterek, krizle birlikte artan işsizlikten korkmamak gerektiğini, yaşanan değişime ayak uydurmanın önemli olduğunu söyledi.



Türkiye ekonomisinde yüzde 3.6 küçülme beklenirken Sabancı Holding’in ciro hedefini yüzde 17 artırdığına dikkat çeken Dördüncü, bunu da inorganik büyümeler, özellikle enerji alanındaki yatırımlarla gerçekleştireceklerini açıkladı.



Sabancı Kariyer Günü’nün açılış konuşmasını yapan Ahmet Dördüncü, öğrencilerin “Türkiye bu yıl yüzde 3.6 daralma beklerken siz nasıl bu kadar hızlı büyüyeceksiniz” sorusunu yanıtlarken, “Yılın başında Başkent Elektrik Dağıtım’ı ihaleyle aldık. Bu yüzde 17’lik kısmın yüzde 15’lik bölümünü buradan sağlayacağız. Finans sektöründe de bu yıl kârlılığın çok iyi olacağını tahmin ediyoruz” hatırlatmasını yaptı.



Sabancı Holding hakkında da öğrencilere bilgi veren Dördüncü, yurtdışında yaklaşık 5 bin, toplamda ise 51 bin 100 kişiye istihdam sağlayan Holding’in geçen yıl 20 milyon TL ciro elde ettiğini, bu yıl ise hedeflerinin yüzde 17 artışla ciroyu 23 milyon TL’ye çıkarmak olduğunu söyledi. Geçen yıl 1 milyar dolar yatırım yaptıklarını hatırlatan Dördüncü, bu yıl ise bu rakamı yüzde 42 artırarak 1.4 milyar dolara ulaştıracaklarını kaydetti.



’Siz işten değil, iş sizden korksun’



Sabancı Kariyer Günü’nde konuşan Ahmet Dördüncü, dünya ekonomi haritasının yeniden şekillendiğini belirterek, öğrencilere, “Merhum Sakıp Sabancı’nın söylediği gibi siz işten değil, iş sizden korksun” dedi.

