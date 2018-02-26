Sabancı/Göçmen: Irak ve Suriye'nin yeniden inşası Türkiye ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Sabancı Holding Yıllık Paylaşım Toplantısı 2018’de konuşan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen Irak ve Suriye’nin normale dönmesinin Türkiye ekonomisine çok olumlu katkılar sağlayacağını söyledi ve Sabancı Holding olarak henüz yeniden inşa sürecinde özellikle ilgilendikleri bir sektör olmadığını belirtti.

Yıllık Paylaşım Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göçmen, “Irak’ın yeniden inşasını fırsat olarak görüyor musunuz?” sorusuna, “Her Irak’ın hem de Suriye’nin normale dönmesinin çok olumlu katkıları olacağını düşünüyoruz” yanıtını verdi.

“Teknolojiye rağmen büyümeyen iş kollarından çıkabiliriz”

Diğer iş kolları daha iyi olana kadar Akbank’ın Sabancı Holding bünyesindeki en öncelikli iş kolu olmaya devam edeceğini belirten Göçmen, holdingin bazı yeni iş kollarına girebileceğini, bazılarından da çıkabileceğini söyledi ve “Sürekli yeni iş kollarına girmek dengesiz olabilir. Büyüme potansiyeli teknolojiye rağmen düşükse, gelecek katkısı daha az olabilecek işlerden çıkabiliriz. Yeni dönemde holdingin hedeflerine fazla katkı sağlayacak bir şirketi ve sektörü de topluluğa katmak isteriz” diye ekledi.

“Masamda çift haneli sayıda bekleyen proje var”

Yeni projelerden birinin telekomünikasyon sektöründe olup olmayacağına ilişkin soruyu da, “Telekomünikasyon dosyası yok masamda” diyerek yanıtlayan Göçmen, “Sürekli yeni iş alanlarına girmek için bakınıyoruz. Şu anda çift haneli proje var masamda; ama, telekomünikasyon yok” dedi.

Satın almalar hariç, yeni yatırımlar 5 milyar lirayı geçecek

2018 yatırım hedeflerinin de açıklandığı toplantıda holdingin geçen senenin üzerinde yatırım yapacağını belirten Göçmen, “Ama bunların içinde satın alma rakamları yoktur. Organik yatırımlardır bunlar. 2018 yatırımlarımız 5 milyar liranın üzerinde bir rakam olur. Satın alma kararı olursa bu rakamın üzerine eklenir” dedi.

“Çimento’da yurtiçi ve yurtdışı yatırım arayışımız sürüyor”

Çimento’daki yurtiçi ve yurtdışı yatırım arayışlarının devam ettiğini belirten Göçmen, “Bir ekip devamlı bu konuda çalışıyor. Bizim için stratejik bir alan. Türkiye’de de çimento sektörü talebi hızlı büyüyor. Arz-talepteki dengesizliklerden bazen sağlıksız bir rekabet ortamı olabiliyor. Ama bizim bu konuda yatırım arayışımız hem yurt içinde hem yurt dışında sürüyor” dedi.

“Faiz artışlarına bağlı yurtdışı kırılganlıklar olabilir”

Türkiye ekonomisinin 2018’de bazı kırılganlıklar engel olmadıkça yüzde 5.0 büyümesini beklediklerini aktaran Göçmen bu kırılganlıkları, “Yurtdışı kırılganlık olabilir. Türkiye’deki faizlerin artmasına bağlı olarak bir kırılganlık olabilir. Döviz borçlarının TL borçlarıyla değişmesiyle ilgili kırılganlıklar olabilir. Artık uzun vadeli plan yaparken bu esneklikleri de göze almalıyız” değerlendirmesini yaptı.

“Yeni Neslin Sabancı’sı”na yatırım yapıyoruz”

Dünyanın 16 farklı ülkesinde 60 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Sabancı Holding CEO’su Göçmen, çalışanların Sabancı Topluluğu’nun en önemli değeri olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Bu yeni döneme başlarken en büyük güvencemiz sahip olduğumuz güçlü insan kaynağımız oldu. Dönüşümün en önemli bileşenlerinden biri olarak, insana dokunan tüm süreç ve İK uygulamalarımızı gözden geçirerek; kültürel transformasyonumuzu hızlandırıyoruz. Liderlerimizin gelişimine, hem bugünün ve hem de geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak yatırım yapıyoruz. İş modellerimizi çağı yakalayacak şekilde çeşitlendirirken; yeni döneme ve iş modellerimize uygun yetenekleri bünyemize katmak ve mevcut çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Gelecek yol haritamızı hayata geçirebilmek için ana odağımızda olan dijitalleşme ve veri analitiğine yönelik yetkinliklerimizin Topluluk çapında üst seviyeye taşınmasını çok önemsiyoruz.”

Türkiye’de Sanayi 4.0’a uyumlu ilk tesisler Sabancı’dan

Göçmen, konuşmasında Enerjisa halka arzının yanı sıra 2017 yılındaki diğer önemli atılımları anlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

”Topluluğumuz için dönüşümü başlattığımız bir dönemi geride bıraktık. Tüm portföyümüzü yeniden gözden geçirdik. Yüksek teknolojiyi ve dijitali kullanarak işlerimizi daha verimli nasıl yapabiliriz diye çalıştık.

Kordsa ABD’de iki şirketi satın alıyor

\"Kordsa ile yaptığımız Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımımızın ardından kompozit teknolojilerinde havacılık sektörünün önemli oyuncuları arasında yer almak amacıyla, yaklaşık 100 milyon dolar yatırım ile ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın almak için teklif verildi; resmi onaylarının tamamlanmasıyla birinci çeyrekte kapanışını hedeflediğimiz bu satın alma ile birlikte lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların artık kanat ve gövdelerini de biz güçlendirmeye başlayacağız. Koştuğumuz yeni etabın ilk somut sonuçlarından biri de bu olacak.

Brisa’nın Aksaray’daki ikinci fabrikası Sanayi 4.0’a uyumlu

\"Çimento’da 2017’de, Çimsa’nın Afyonkarahisar’da yeni fabrika ile Eskişehir ve Niğde fabrikalarında tamamlanan yatırımlarla üretimde güçlenirken; Akçansa ile rekor satışlara ve yenilikçi ürünlere imza attık. Çimsa’nın Afyon Fabrikası’nı ve 300 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz Brisa’nın Aksaray’daki ikinci fabrikasını Sanayi 4.0’a uyumlu olarak tasarladık.

\"Hem Afyon hem de Aksaray’daki tesislerimiz Sanayi 4.0’ın Türkiye’deki ilk ve en önemli örnekleri olacak. 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşviki ile belgelendirilen ve yüzde 100 Türk mühendisliğiyle yeni ürünlerin daha kısa sürede devreye alınmasını hedeflediğimiz Brisa AR-GE merkezimizle de bu yolda büyük bir avantaj sağlamış olacağız.\"

\"Temsa, otobüste yakın gelecekte dünya genelinde toplu ulaşıma yön verecek ‘akıllı şehirler’in bir parçası olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.\"