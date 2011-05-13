-SABANCI'DAN 401 MİLYON LİRA KAR İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Sabancı Holding, yılın ilk çeyreğinde 401 milyon lira net kar açıkladı. Sabancı Holding açıklamasına göre, holdingin 31 Mart 2011 itibariyle üç aylık konsolide mali tablolarında satışları, 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 5 milyar 392 milyon liraya ulaştı. Holdingin faaliyet karı 1 milyar 88 milyon lira olurken, net karı 401 milyon lira olarak gerçekleşti. Finans dışı sektör satışları ise yüzde 30 büyüdü. Sabancı Holdingin toplam varlıkları 31 Mart 2011 tarihinde 131 milyar 84 milyon liraya ulaştı, ana ortaklığa ait özkaynakları ise 13 milyar 21 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''2011 yılının ilk çeyreğinde konsolide faaliyet karımız 1 milyar 88 milyon lira olarak gerçekleşti. Finans dışı şirketlerimizde ise faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 171 oranında arttı. Tüm finans dışı sektörlerde faaliyet karlılığımızı planladığımız gibi, artırmayı başardık. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerden perakende yüzde 185, enerji yüzde 364, lastik, takviye ve otomotiv yüzde 120 ve çimento yüzde 9 oranında faaliyet karlarını artırdı'' dedi. 13 milyar lirayı geçen özkaynakların Sabancı Topluluğunun büyümesini, güçlü mali yapısını işaret ettiğini belirten Kurtul, güçlü mali bünyelerinin önümüzdeki dönemde de Sabancı Topluluğunun büyümesini destekleyeceğini kaydetti. Enerji yatırımlarının devreye girmeye devam ettiğini, 2011'in ilk aylarında Hacınınoğlu Hidroelektrik ve Çanakkale Rüzgar Santrallerini devreye aldıklarını anımsatan Kurtul, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak Türkiye'nin enerji geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini vurguladı. -''YENİ İŞ ALANLARINI DA TAKİP EDİYORUZ''- Sabancı Topluluğu olarak, 2011 yılında 2 milyar dolar yatırım yapmayı hedeflediklerini bildiren Kurtul, Sabancı Topluluğu şirketlerinin piyasa değerlerinin, İMKB toplam piyasa değerinin yüzde 11'ini oluşturduğunu, 31 Mart 2011 tarihi itibariyle Sabancı Holding piyasa değerinin 14 milyar 650 milyon liraya ulaştığını belirtti. Kurtul, şunları kaydetti: ''Türkiye, bölgesinde istikrarlı ve hızlı büyüme örneği olmaya devam ediyor. Bankalarımızın sağlıklı mali yapısı, düşük borç oranlarımız, genç nüfusumuz, dengeli ve çeşitli endüstriyel yapımız önümüzdeki dönemde bizlere sürdürülebilir bir büyüme için uygun ortam sağlıyor. Operasyonel verimlilik ve karlı büyüme odaklı şirketlerimiz ve yeni yatırımlarla hızla gelişen enerji şirketlerimiz ile 2011 yılı, bizim için yatırım ve büyüme yılı olacak. Grup olarak değer yaratma ve büyüme potansiyeli yüksek yeni iş alanlarını da takip ediyoruz. Güçlü insan kaynaklarımız ve mali yapımız ile Sabancı Holding olarak Türkiye'nin parlak geleceğinin inşasının parçası olmaya devam edeceğiz.''