-SABANCI'DAN "TEMSA" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Sabancı Holding A.Ş., iştiraklerinden Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satışı konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir karar olmadığını bildirdi. Sabancı Holding'in konuya ilişkin basında çıkan haberler üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, ''Basında iştiraklerimizden Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır. Herhangi bir finansal kuruluşa satış için yetki verilmemiştir'' denildi.