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Ekonomi

Sabancı'da BMW devrimi

Geçtiğimiz yıl Toyota ile iş ortaklığını fesheden Sabancı Grubu, Toyota ve Lexus marka tüm makam araçlarını değiştirme kararı aldı.

08 Şubat 2010 02:00

T24 - Geçtiğimiz yıl Toyota ile iş ortaklığını fesheden Sabancı Grubu, şimdi de Toyota ve Lexus marka tüm makam araçlarını değiştirme kararı aldı. Grubun yeni tercihi BMW olacak.


Akşam Gazetesi'nin haberine göre, grup 25 yıldır Sakıp Ağa’dan, Güler Sabancı’ya ve Akbank’ın şube müdürlerine kadar ilgili personelin kullandığı Toyota’lara elveda dedi.


Sabancı Grubu ve Akbank yönetimi, üts kademe için BMW marka araçlarda karar kıldı. Audi ve VW marka otomobillerle rekabete giren BMW, 25 yıl sonra Toyota dışına ilk kez çıkan Sabancı Holding’in makam araçlarının yeni markası oldu. Holding’de ve Akbank’da yeni 5 serileri nisanda teslim edilecek. Toyota Corolla’lar ise Renault Fluence ile değiştiriliyor.


Sabancı CEO'su Nisanı bekliyor


Mart ayında satışa sunulacak yeni 5 serisinin ilk müşterilerinden biri Sabancı Holding CEO’su Ahmet Dördüncü olacak. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref Biryıldız’ı bir yıl önce arayan Dördüncü, kendisi ve bir arkadaşı için ilk ön siparişi vermiş. Biryıldız, şubat ayında Dördüncü’yü arayarak, ön siparişi satışa döndürme görüşmesini bizzat yapacağını dile getirdi. 

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