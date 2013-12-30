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Sabancı: Yolsuzluk operasyonu gelişmelerini endişeyle izliyoruz

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2013 yılının hem dünyada hem Türkiye'de ciddi sorunlarla karşı karşıya gelinen "zor bir yıl" olduğunu belirtti

30 Aralık 2013 17:42

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yayımladığı yeni yıl mesajında, rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirtti.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2013 değerlendirmeleri ve 2014 beklentilerine yer verdiği yeni yıl mesajını paylaştı.

2013 yılının hem dünyada hem Türkiye'de ciddi sorunlarla karşı karşıya gelinen "zor bir yıl" olduğunu belirten Sabancı, "Son günlerde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ve bu iddialar sonucunda ortaya çıkan gelişmeleri endişe ile izliyoruz" dedi.

"Bu gelişmelerden Türkiye'nin olumsuz etkileneceği kaygısını taşıyoruz" ifadesini kullanan Sabancı, "Bununla birlikte Türkiye'nin bu sorunlardan demokrasisini güçlendirerek çıkacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

 

Yargı bağımsızlığı vurgusu

 

17 Aralık'ta başlatılan operasyon sonrası izlenen süreçle ilgili olarak, "Yargının bağımsızlığına ve şeffaflığına özen gösterilmesini ve yargılamanın hukukun üstünlüğüne olan güvenimizi destekleyecek şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

 

'Geçiş yılı' dileği

 

"Demokrasilerde bazı zor anları ve çıkmazları aşmanın yolu, özgürlük ve güvenlik içinde yapılan seçimlerdir" diyen Sabancı, "Ülkemiz için 2014'ün, yapılacak seçimlerin katkısıyla, istikrar ve toplumsal barışa ulaşacağımız bir geçiş yılı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

 

AB süreci

 

Son günlerde canlanmaya başlayan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği için gerekli çalışmaların yapılmasını çok önemsediklerini kaydeden Sabancı, "Çünkü ülkemizin evrensel değerlerle gelişmiş demokrasiyi hakettiğine inanıyoruz" dedi.

 

'Güven ortamı iç tasarrufu artırır'

 

Sabancı buna ek olarak, "Toplumsal barış ve hoşgörünün sağlayacağı güven ortamının, Türkiye’nin iç tasarruf oranını artıracağı, yatırımlarımızı güçlendireceği, milli gelir ve istihdamda büyümenin aşırı bir cari açık oluşmadan hızlanmasını sağlayacağı kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.

 

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