Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında bu yıl destek vereceği yeni projelerini açıkladı. Kadın, genç ve engellilere yönelik sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Sabancı Vakfı, 10 yeni projeye daha hibe verecek. Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında 8 yıl içinde 119 projeye verilen hibe tutarı 11 milyon TL’yi aştı.

Sabancı Vakfı’nın temel amacının toplumsal gelişmeye destek olmak olduğunun altını çizen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı; “Ülkemizde yaşayan herkesin aynı fırsatlara sahip olması için öncelikle önyargıları kırmamız ve sorunların farkında olmamız gerekiyor. Sorunların çözümü için yenilikçi çalışmaların sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirileceğine inanıyoruz. Bu nedenle sivil toplum tarafından geliştirilen, kamuya model olabilecek ve yaygınlaştırılabilecek çalışmaları destekliyoruz. Ülkemizin her noktasındaki insanlara ulaşmamızı sağlayan, onların ihtiyaçlarını en yakından takip eden sivil toplum kuruluşlarının gelişmesini özellikle önemsiyoruz” dedi.

Toplumda herkesin hayata eşit şekilde katılabilmesi için gençlerin, engellilerin ve kadınların sorunlarına, ihtiyaçlarına sivil toplum örgütleriyle birlikte eğildiklerini dile getiren Sabancı, “Sorunların temelinde yatan: zihinlerdeki ayrımcılıktır. Yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik sınıf, fiziksel durum, kültür, etnik köken, siyasi görüş… Bunların hiç biri temel insan haklarından mahrum kalmak, anayasal çerçevedeki haklardan yararlanmamak için bir sebep değil” diye konuştu.

“Sivil toplum örgütlerinin kapasite geliştirmesine yardımcı olmaya çalıştık”

Güler Sabancı, Hibe Programlarının toplumsal değişime önemli katkıları olduğunu belirterek, “Programlar kapsamında bugüne kadar çocuk yaşta zorla evliliklerin son bulmasından, kadınlar ve engellilerin iş gücüne katılımlarının artırılmasına, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasından, engellilere yönelik ayrımcılığın son bulmasına kadar birçok konuda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşuyla birlikte çalıştık. Projelerin gerçekleştirilmesi sürecinde, söz konusu sivil toplum örgütlerinin kapasite geliştirmesine de yardımcı olmaya çalıştık” dedi.

“Türkiye’nin ilk engelli

kadın hareketi desteklerimizle başladı”

Herkesin eşit şartlarda ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak, eşit fırsatlar yaratmak, Türkiye’nin önemli sorunlarına dikkat çekmek ve toplumu harekete geçirmek amacıyla 8 yıldır Hibe Programları yürüttüklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ise, “Sabancı Vakfı Hibe Programları ile bu yıl da dahil, 119 projeyi desteklemiş oluyoruz. Projeler Türkiye’nin 72 ilinde dolaylı olarak 700 bine yakın insanın hayatına dokundu. Verdiğimiz hibeler bu yılla birlikte 11 milyon TL'yi aştı” dedi.

Uygulanan projelerle ulusal düzeyde etkiler yaratılmasına da destek verdiklerinin altını çizen Koyunsağan; “Verdiğimiz desteklerle bugün artık Türkiye’de, çocuk yaşta evlilikler sorunu görünür oldu, kadınlar haklarını bilmeye ve kullanmaya başladı. Türkiye’nin ilk engelli kadın hareketi desteklerimizle başladı, devlet korumasında yetişen gençler kendilerine yapılan ayrımcılıkla mücadele etti. Engelli alanında çalışan kurumlar yardım talep etmeyi bir kenara bıraktı, haklarını talep etmeye başladı. Bunun yanı sıra, Vakfımızın 41 yıllık geçmişi ve desteklediğimiz hibe programlarında edindiğimiz ve proje ortaklarımızla paylaştığımız ciddi bir bilgi birikimi var. Yaptığımız işin etkisini büyütmemizde proje ortaklarımızla birlikte yarattığımız sinerjinin çok büyük önemi var” diye konuştu.

Yeni projelerin ortak noktası:

Ayrımcılıkla mücadele

2015 yılında Sabancı Vakfı Hibe Programları’na başvuru yapan 399 proje, ilk olarak Sabancı Vakfı ekibi ve bağımsız uzmanlar tarafından, daha sonra sivil toplum, akademi ve medya alanında deneyimli kişilerden oluşan Değerlendirme Kurulu ve en son Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından incelenerek hibe alacak projeler belirlendi.

Hibe alacak yeni 10 proje arasında, erken yaşta evliliklerle mücadeleden engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadeleye ve gençlerin sanat yoluyla topluma katılımına kadar farklı toplumsal konulara çözüm arayan projeler yer alıyor.

Hibe almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri

- Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği “Genç Ses” projesi ile genç kadınlara üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim verecek, genç kadınların yaşadıkları ayrımcılığa karşı seslerini duyurmalarını destekleyecek.

- S.S. Yaşam Kadın, Çevre, Kültür, İşletme Kooperatifi “Van’da Çocuk Evlilikleri ile Mücadele” projesi ile hane ziyaretleri yapılarak köylerde yaşayan kadınların ihtiyaçları tespit edilecek, muhtar, imam ve avukat gibi kilit aktörlerin desteğiyle köylerde bilgilendirme seminerleri düzenleyecek ve il genelinde farkındalık çalışmaları yapacak.

- Muş Kadın Çatısı Derneği “Çocuk İstismarına Dur De” projesi ile Muş’ta, erken yaşta evlilikler konusunda farkındalık çalışmaları yapacak, rehber öğretmenler aracılığı ile sorunun çözüm yollarını okullarda arayacak. 18 yaş altındaki kız çocuklarının çocuk hakları, çocuk evliliklerinin zararları konularında bilgilendirecek.

- Down Sendromu Derneği “Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum” projesi ile Down sendromlu gençlerin iş koçları ile özel sektörde istihdam edilmesini sağlayacak; seçilen işyerlerinde çalışanlara farklılıklarla bir arada olmaya yönelik eğitimler verecek.

- Eğitimde Görme Engelliler Derneği “Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi” projesi ile Türkiye genelinde, engelli üniversite öğrencilerinin sorunlarını tespit etmesine, çözüm önerileri geliştirerek talepte bulunmalarına destek olacak.

- Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği “Engelli Hakları İzleme Grubu” projesine yeni uygulamalarla devam ediyor. Proje ile STK'lara izleme ve savunuculuk yapma süreci öğretilecek; eğitim alan STK’larla birlikte engelli bireylerin haklarının takip edilmesine yönelik izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmaları yapılacak.

- Gündem Çocuk Derneği “Büyüteç: Ayrımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar” projesi ile ayrımcılıkla hukuk sistemi aracılığı ile mücadele etmek amacıyla davaları analiz edecek, kilit aktörlere/kurumlara yönelik kitapçıklar ve politika belgeleri geliştirecek, ihlal vakaları ile ilgili hukuki süreç yürütülmesi için çalışacak.

- Mardin Kültür Derneği “Tiyatro Hepimiz İçin” projesi ile gençlerin tiyatro aracılığı ile toplumsal katılımlarının sağlanması için çeşitli ilçelerde gençlik oyunları sergileyecek, gençler ile oyundaki temalar, yazarlar ve tiyatro anlayışı üzerine söyleşiler düzenleyecek, toplumsal kavramların tartışılmasına olanak sağlayacak.

- Mehmet Paşa Ortaokulu Okul Aile Birliği “Aynı Toprağın Farklı Ezgileri” projesi ile gençlerin sanat aracılığı ile toplumsal katılımlarını sağlayacak. Bu amaçla koroda yer alan öğrencilere ayrımcılık, ön yargılarla mücadele ve barış, eğitimleri; ailelerle de ergenlik ve iletişim eğitimleri yapılacak.

- ALS MNH Derneği “Yaşamak Yetmez Yaşatmak da Lazım” projesi ile ALS hastalarına yönelik sürdürülebilir bir bakım modeli oluşturulmak için çalışmalarına devam edecek. Bu hastalara ev ziyaretleri yapılacak ve ilgili sivil toplum ve kamu kurumları ile çalıştaylar düzenlenecek.