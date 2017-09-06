Sabancı Üniversitesi'nden 'Ermeni soykırımı çalıştayı' açıklaması: Öğretim üyelerimiz özgür, üniversiteyi bağlamaz

Aydınlık gazetesinin “Sabancı Üniversitesi'nin de içinde olduğu çeşitli kuruluşlar Berlin'de sözde Ermeni Soykırımı konusunda çalıştay düzenliyor. Çalıştay'a sadece soykırım tezlerini savunan isimler konuşmacı olarak çağırıl” haberi sonrasında Sabancı Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Öğretim üyelerimiz Sabancı Üniversitesi Akademik Özgürlük İlkeleri çerçevesinde yürüttükleri araştırmalarda ulaştıkları araştırma sonuçlarını yayınlama, tartışma ve yorumlamada özgürdürler. Sabancı Üniversitesi öğretim kadrosu ve yönetimi, her üniversite üyesinin bireysel bilimsel görüş ya da sanatsal ifade hakkını korumakla yükümlüdür. Bununla birlikte kamuoyu önünde ifade edilen görüşler hiçbir biçimde üniversiteyi bağlamaz. Konuyu sizlerin de bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Sabancı Üniversitesi Alman Postdam Üniversitesi'nde yapılacak "Ermeni Soykırımı" çalıştayı hakkında açıklama yaptı.

14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Potsdam Üniversitesi’nde “Ermeni Soykırımı” konusunda yapılacak olan çalıştaya "soykırım" iddialarına karşı çıkanlar çağrılmamıştı. Çalıştayın duyurularında da Sabancı Üniversitesi düzenleyiciler arasında görülüyordu. Çalıştayın açılış ve kapanışını da Sabancı Üniversitesi'nden bir akademisyen yapıyordu.

Hürriyet'ten Yalçın Bayer'e Sabancı Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi bir açıklama göndererek, Alman Potsdam Üniversitesi’nde ‘Ermeni Soykırımı’ konusunda çalıştaya ev sahipliği yaptığı bilgisinin doğru olmadığını bildirdi ve “Öğretim üyelerimiz Sabancı Üniversitesi Akademik Özgürlük İlkeleri çerçevesinde yürüttükleri araştırmalarda ulaştıkları araştırma sonuçlarını yayınlama, tartışma ve yorumlamada özgürdürler. Sabancı Üniversitesi öğretim kadrosu ve yönetimi, her üniversite üyesinin bireysel bilimsel görüş ya da sanatsal ifade hakkını korumakla yükümlüdür. Bununla birlikte kamuoyu önünde ifade edilen görüşler hiçbir biçimde üniversiteyi bağlamaz. Konuyu sizlerin de bilgisine sunarız” dendi.