Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD raporu: Teknolojide yoğunlaşan şirketler en başarılı

İstanbul, 3 Nisan (DHA) - Sabancı Üniversitesi - TÜSİAD Rekabet Forumu tarafından kamuoyuyla paylaşılan “Sıçrama Yapan Şirketler” raporuna göre, beş yıllık dönem içerisinde çalışan sayısı ya da ciro değerini iki kat artıran şirketlerin teknoloji yoğunluğu en yüksek şirketler olduğuna dikkat çekildi.

TÜSİAD KOBİ Çalışma Grubu etkinlikleri kapsamında Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu tarafından hazırlanan “Sıçrama Yapan Şirketler” raporu tanıtım toplantısı 3 Nisan Salı günü TÜSİAD Genel Merkezi\'nde yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü yaptı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, konuşmasında şunları söyledi:

“Ülkemizde KOBİ’ler, toplam şirket sayısı içindeki pay ve istihdam oranı olarak OECD ortalamasının üzerindeyken, katma değer yaratma açısından maalesef daha düşük seviyede kalıyor. Demek ki hala ciddi anlamda iyileştirmemiz gereken alanlar var. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın dinamosu olacak, işgücü verimliliğini artırarak bir üst ölçek büyüklüğüne geçecek şirketlere ihtiyaç var. Türkiye sanayisi sıçrama yapmak için, antrenmanını KOBİ’lerle yapmalıdır. Çünkü, ‘Hazırlıklı olarak fırsatla karşılaşmak, şans dediğimiz sıçrama tahtasıdır’.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in konuşmasının ardından, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü Doç. Dr. İzak Atiyas ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Uzman Araştırmacısı Doç. Dr. Ozan Bakış, TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu’nun moderatörlüğünde, Sıçrama Yapan Şirketler Raporu’nun sunumunu gerçekleştirdi.

Hızla büyüyerek bir üst ölçeğe geçmiş işletmelerin büyüme, verimlilik ve ihracat göstergelerine odaklanan Sıçrama Yapan Şirketler Raporu, beş yıllık dönem içerisinde çalışan sayısı veya ciro değeri iki katına çıkan ve beş yıllık dönem sonunda büyük şirket statüsüne ulaşan şirketleri “Sıçrama Yapan Şirket” olarak tanımlıyor.

Raporda sıçrama yapan şirketlerin en yoğun olarak imalat sanayinde görüldüğü vurgulanıyor. İmalat sanayini toptan ve perakende ticaret sektörü takip ediyor. Sıçrama yapan şirketlerin ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara’da yoğunlaştığına dikkat çeken çalışma, “sıçramanın” şirketlerdeki toplam faktör verimliliğini artırdığını da ortaya koyuyor. Beş yıllık dönem içerisinde çalışan sayısı ya da ciro değerini iki kat artıran şirketlerde istihdamın da arttığı görülüyor. Sıçrama yapan şirketlerde bilgi temelli sermaye yatırımının temel yatırımlar arasındaki oranının sıçrama yapmayan şirketlere kıyasla daha yüksek olduğu da raporda yer alan önemli bulgulardan biri olarak öne çıkıyor.

Raporda ciro açısından sıçrama yapanların aynı zamanda teknoloji yoğunluğu en yüksek olan şirket grubu olduğu görülürken, sıçrama sürecinde, verimlilik, ihracata yönelme ve ihracat kalitesinin arttığının gözlendiğini ortaya koyan çalışma sıçrama yapan şirketlerin hayatta kalma olasılıklarının da arttığının altı çiziliyor. Raporda ortaya konan bir diğer bulgu ise yaşlı şirketlerin mali kaynaklara erişim kolaylıkları sayesinde sıçrama yapma şanslarının daha yüksek olduğu.

Rapor sunumunun ardından KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un oturum başkanlığında “Sıçrama Yapan Şirketler Değerlendirme Paneli” düzenlendi. Bilgi Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek ve UNDP’den Nejat Doğan panelistler olarak sıçrama yapan şirketlerin başarısını masaya yatırdılar.

Etkinlik, TÜSİAD KOBİ Çalışma Grubu Başkanı Burak Özaydemir’in yaptığı kapanış konuşmasıyla sona erdi.