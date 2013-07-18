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'Sabancı suikasti zanlısı Suriye'de'

Sabancı Center suikasti zanlılarından birinin izine Suriye’de rastlanıldığı ileri sürüldü

18 Temmuz 2013 17:12


Sabancı Center’da işadamı Özdemir Sabancı’nın da aralarında olduğu 3 kişinin 17 yıl önce öldürülmesiyle ilgili aranan DHKP-C üyesi İsmail Akkol’un Suriye’de bulunduğu iddia edildi.

Sabancı Center suikasti zanlılarından birinin izine Suriye’de rastlanıldığı öne sürüldü.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Sabancı Center'da 1996 yılında işadamı Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe'yi öldüren üç kişiden biri olan İsmail Akkol, uzun süredir yaşadığı Yunanistan'dan Suriye'ye geçti.

İsmail Akkol, DHKP-C’nin Suriye'de yeniden kurduğu kamplara ulaştı.

Suikastin ardından Fehriye Erdal ile yurtdışına kaçan İsmail Akkol, Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranıyor.

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