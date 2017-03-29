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Sabancı suikastı faillerinden İsmail Akkol hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Eylül ayında 4. kez hakim karşısına çıkan İsmail Akkol, suçlamaları reddetmişti

29 Mart 2017 14:59

Savcı, Özdemir Sabancı suikastının faillerinden DHKP-C üyesi İsmail Akkol hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Eylül ayında 4. kez hakim karşısına çıkan İsmail Akkol, suçlamaları reddetmişti. Özdemir Sabancı suikastı sonrası Yunanistan'a giden ve "Çetin Bayır" adıyla "siyasi mülteci" kabul edilen DHKP-C üyesi İsmail Akkol, bir sürat teknesiyle geldiği Aydın’ın Söke ilçesinde Fadik Adıyaman ile birlikte yakalanmıştı. Üzerlerinden silah ve patlayıcılar çıkan Akkol ve Adıyaman’ın canlı bomba oldukları iddia edilmişti.

Sabancı suikastı davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık İsmail Akkol'un, "Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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