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Sabancı suikastı faillerinden İsmail Akkol, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Savcı, Akkol için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemişti

17 Mayıs 2017 17:45

Özdemir Sabancı suikastının faillerinden DHKP-C üyesi İsmail Akkol, 21 yıl sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eylül ayında 4. kez hakim karşısına çıkan İsmail Akkol, suçlamaları reddetmişti.

Sabancı Center’ın 25. katında 9 Ocak 1996’da Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe’nin öldürülmesine ilişkin davanın firari sanığı Akkol, suikasttan 20 yıl sonra Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan Akkol hakkına bugün karar çıktı.

Duruşmada son sözü sorulan Akkol, beraatini istedi. Alınan son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Akkol'u, "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sabancı suikastı davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık İsmail Akkol'un, "Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

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