Sabancı: Referandumla birlikte piyasalarda istikrar çıktı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, referandum sonuçlarının, piyasaların 2011 genel seçimlerinde de istikrarın devam edeceğine inandığını gösterdiğini belirterek, “Piyasalar bunu böyle satın aldı” dedi.



Piyasaların 12 Eylül'de yapılan referandum sonuçlarını olumlu karşıladığını ifade eden Sabancı, piyasaların 2011 genel seçimlerinde de istikrarlı bir sonuç çıkacağına inandığını söyledi.



Güler Sabancı, “Referandum sonuçlarından sonra, piyasalar ve piyasa oyuncuları bunu müspet karşılıyorlar. 2011'de sürpriz beklemiyorlar. Piyasalar bunu satın aldılar deniliyor” diye konuştu.



TÜSİAD ve hükümet arasında yaşanan gerginlik



Güler Sabancı, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin olarak da gerginliğin referandum sürecinde kaldığını söyledi.



Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini belirten Sabancı, “O referandum sürecinde kaldı. Yeni bir döneme girdik, önümüze bakarak hep beraber çalışmalıyız. Sayın Başbakan da böyle bir demeç verdi. Dolayısıyla o dönemde söylenenleri orada bırakmalıyız” dedi.



“Türkiye, krizi geçti"



Sabancı, Türkiye'nin küresel krizin etkilerini atlattığına işaret ederek, “Krizi geçtiğimize inanıyorum” diye konuştu.



Son açıklanan büyüme rakamlarının memnuniyet verici olduğunu, işsizlikte gerileme görüldüğünü ancak işsizliğin halen bir sorun olduğunu ifade eden Sabancı, temkinli olunması gerektiğine dikkati çekti. Sabancı, şöyle devam etti:



“Dış yatırımcılar (gelişmekte olan ülkeler içinde iki tane parlayan yıldız var) diyorlar. Biri Brezilya, biri Türkiye. Hakikaten yatırımcılar ülkemize güveniyorlar. Bu durum, bizim için de çok memnuniyet verici. Zaten biz Sabancı Grubu olarak ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ama dış dünyada da böyle bir güven olduğunu hissetmemiz ayrıca bizi memnun ediyor.”



“Türkiye'nin ciddi potansiyeli var"



Güler Sabancı, büyüme rakamlarının, tüketici güven endekslerinin, işsizlik rakamlarının iyi gittiğini ifade ederek, Türkiye'nin özellikle enerji sektöründe yatırım açısından ciddi potansiyeli bulunduğunu söyledi.



Özelleştirmelerin muntazam gittiğini ve makroekonomik dengelerin yerinde olduğunu belirten Sabancı, “Bu son kriz gösterdi ki dünyada hiç kimse birbirinden tamamen kopuk değil. Hala Avrupa ve Amerika'da işler zor gidiyor. Avrupa ve Amerika'da sıkıntılar görünüyor. Tabii bunların Türkiye'ye etkisi inşallah çok az olur. Onun için de temkinli olmalıyız” şeklinde konuştu.



“Cari açık, risk gibi görünmüyor"



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, cari açığın şu anda bir risk gibi görünmediğini belirterek, şöyle devam etti:



“Şu anda dünya likit, Türkiye likit. Bankalarımız güçlü, finans piyasalarımız güçlü, faizlerimiz düşüyor, enflasyon kontrol altında görünüyor. Merkez Bankası (3 yıl faiz artışı beklemeyin) diyor. Bankalarımızın son dönemde 3 yıl, 5 yıl Türk Lirası yatırım kredisi, borçlanma imkanı var. Dolayısıyla genel piyasalarımız iyi gidiyor ama temkinli olmakta fayda var. Çünkü dünyada ve büyük ekonomilerde bu sorunlar çözülmedi.”



Mali kurala ilişkin soru üzerine de Sabancı, şu anda mali disiplinin iyi gittiğini ifade ederek, iş dünyasının uzun vadeli planları, hedefleri sevdiğini söyledi.



