Sabancı perakendede 5 milyar ciro hedefliyor

Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Dinçer, bu yıl perakende grupta kombine olarak yaklaşık 5 milyar lira ciro hedeflediklerini söyledi.



Teknosa’nın 2008 yılı performansı ile 2009 projeksiyon ve hedeflerinin açıklandığı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer, gıda perakendeciliği ile ilgili bir satın alma gerçekleştirdiklerini, bununla ilgili, 2 hafta sonra başka bir toplantı yapacaklarını söyledi.



Dinçer, “2010 yılı için 7 milyar TL ciro, 7 bin istihdam hedefliyordunuz. Bunda revize söz konusu mu?” sorusu üzerine, büyüme hedeflerinin Türkiye’nin şartlarına göre değiştiğini ifade ederek, “Önümüzdeki haziran ayında bunlar revize edilebilir. Ama ben çok fazla uzağa düşeceğimizi tahmin etmiyorum. Yani 7 dedik, 6-6,5-7 arası bir rakam olur. O güne göre çok ciddi bir büyümedir tabii...” diye konuştu.



Sabancı Grubunun 2009 perakende ciro hedefine ilişkin bir soru üzerine de Dinçer, perakende grupta kombine olarak bu yıl yaklaşık 5 milyar TL ciro hedeflediklerini, Teknosa’nın buradan aldığı payın dörtte bir, yani yüzde 25 civarında olduğunu bildirdi.



2008’de hedeflerine ulaştıklarını ve karlılık rakamlarını tutturduklarını belirten Dinçer, bir soru üzerine, “Şu anda organik büyüme planımız var. Önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde yine organik büyüme fırsatları da olacaktır” dedi.



Haluk Dinçer, Sabancı Grubu’nun perakendede Carrefoursa, Diasa ve Teknosa şirketlerinin bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu 3 şirketin toplam yatırımının bu yıl 180 milyon dolar olacağını kaydetti.



Romanya'da işler beklendiği gibi değil



Romanya’da işlerin bekledikleri gibi gitmediğini, bu konuda biraz acele ettiklerini dile getiren Dinçer, açtıkları 6 mağazayı kapattıklarını bildirdi.



Dinçer, “Çünkü Romanya’da işler daha sonra çok kötü gitti. Bizim bölgede büyüme vizyonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Sadece zamanlamada biraz gecikme olacak” şeklinde konuştu.

