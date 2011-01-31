Sabancı Mısır'daki üretimine ara verdi

T24 - Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa Global ve Kordsa Global'in Mısır'da faaliyet gösteren tesislerinde, ülkede yaşanan olaylar nedeniyle bir hafta süreyle üretime ara verildi.



Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanı Mehmet Pekarun, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Temsa Global ve Kordsa Global Mısır tesislerinde ülkede yaşanan olaylar nedeniyle bir hafta üretime ara verildiğini belirterek, şunları kaydetti:



“Tesislerde görev yapan ve en kıymetli kaynağımız olan çalışanlarımız haftasonu itibarıyla Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Ülkede yaşanan olaylar Temsa Global ve Kordsa Global'in üretim tesislerini direkt etkilememekle birlikte sokağa çıkma yasağı uygulaması ve iletişim olanaklarının kısıtlanması nedeniyle bu kararı aldık. Bir hafta sonra durumu yeniden değerlendireceğiz. Mısır'da yaşanan şiddet olaylarının en kısa sürede sona ererek, ülkede huzur ve istikrar ortamının tekrar sağlanmasını temenni ederiz.”





