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Sabancı Merkez Camisi'nde asılsız canlı bomba ihbarı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Sabancı Merkez Camisi'nde cuma namazında canlı bomba eylemi yapılacağı ihbarı üzerine polis geniş güvenlik önlemi aldı

27 Ekim 2017 16:38

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Sabancı Merkez Camisi\'nde cuma namazında canlı bomba eylemi yapılacağı ihbarı üzerine polis geniş güvenlik önlemi aldı. Sivil ekiplerin gözetiminde kılınan namazın ardından cemaat camiden ayrılırken, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
Merkez Seyhan İlçesi Seyhan Nehri kıyısındaki 28 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabildiği Sabancı Merkezi Camisi\'nde, cuma namazında canlı bomba eylemi yapılacağı ihbar edildi.
İhbar üzerine camiye çok sayıda ekip sevk edildi. Bahçede kimlik kontrolü yapan sivil ekipler, cami içinde de cemaati tedirgin etmeden inceleme yaptı. Cuma namazının bitmesinin ardından cemaat camiden ayrıldı. Polis ekipleri şüphelilerin üzerini ararken, camide de bomba uzmanları tarafından arama yapıldı. Ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
CUMA NAMAZINDA EYLEM YAPMIŞTI
İnternet kafe işleten Mahmut Kılıçarslan, Sabancı Merkezi Camisi\'nde 1 Temmuz 2016\'da yerinden kalkıp koşarak, cuma hutbesi okuyan imamdan mikrofonu aldı. Kılıçarslan, ardından, evinde yapıp beline korseyle sardığı düzeneği göstererek, paniğe neden oldu. Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından linçten kurtarılan Mahmut Kılıçarslan, tedavi edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahmut Kılıçarslan hakkında 6 suçtan toplam 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı. Terör örgütü üyeliğini kabul etmeyen ve tahliye edilen Kılıçarslan\'ın yargılamasına tutuksuz devam ediliyor.

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