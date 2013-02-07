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Ekonomi

Sabancı: Londra'da öğle yemeğine kadın olduğum için alınmadım

Güler Sabancı ''Bu yüzyıl bizim, yani kadınların yüzyılı olacak. Her kadın benim olanaklarıma sahip değil" dedi

07 Şubat 2013 17:22

Sabancı Holding'in patronu Güler Sabancı, 1985'te Londra'da Bankacılar Kulübü'nde öğle yemeği yemesine izin verilmediğini söyledi. Sabancı, "İngiltere'de hiç mi kadın bankacı yoktu. Eminim vardı. Ama Bankacılar Kulübü'ne girmelerine izin verilmiyordu'' dedi.
 
CNN International'da yayınlanan Leading Women programına konuk olan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, iş hayatı, Sabancı Topluluğu ve filantropi (hayırseverlik) çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

''Para kazanmak önemlidir, gereklidir ama hayatta yeterli değildir'' diyen Sabancı, filantropi çalışmalarının özel değil zaten olması gereken bir şey olduğunu söyledi.

Programda, çocuk evliliklerini engellemek için çalışma yapan Girls not Brides'ın destekçilerinden olduğu aktarılan Güler Sabancı, ''Bu yüzyıl bizim, yani kadınların yüzyılı olacak. Her kadın benim olanaklarıma sahip değil. Dolayısıyla onlara yardım etmek için bir şey yapmak da benim görevim. Ben amcalarımdan bayrağı devraldım, benden sonra gelenler de benden devralacak'' dedi.

Sabancı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralmasına ilişkin olarak da Sakıp Sabancı'dan sonra bu görevi devralmanın kolay olmadığını, çünkü onun işlerin ötesinde bir profili bulunduğunu ifade etti.

Sabancı, Topluluğun stratejisine ilişkin olarak da ''Topluluğumuz son on yıldır ortalama yüzde 12 büyüdü. Gelecek on yıl için hedefimiz bu rakamı yükseltmek. Türkiye'nin toplam vergi gelirlerinin yüzde 5,5'ini biz ödüyoruz'' ifadelerini kullandı.


Öğle yemeğine 'olmaz' dediler


Kendisine yöneltilen ''İş hayatında kadın olarak ayrımcılığa uğradınız mı sorusuna Sabancı ''Ayrımcılık sadece benim ülkemde yok. Londra'da Bankacılar Kulübü vardı. Orada öğle yemeği yemek istemiştim. Olmaz demişlerdi. 1985'te İngiltere'de hiç mi kadın bankacı yoktu. Eminim vardı. Ama Bankacılar Kulübü'ne girmelerine izin verilmiyordu'' şeklinde yanıt verdi.

Yaşam felsefesini ''Allah bana değiştirebileceklerim için cesaret, değiştiremeyeceklerim için sabır, ikisini ayırt edebilmem için de akıl versin'' şeklinde özetleyen Sabancı, büyükbabası Hacı Ömer Sabancı için ''Büyükbabam çok tutkulu, kendi kendini yetiştirmiş, dahi bir adamdı. Benim ondan öğrendiklerim aslında hepimizin öğrendikleriydi. Hedefiniz olmalı, çok çalışmalı ve kendinize inanmalısınız'' ifadelerini kullandı.

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