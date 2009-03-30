Sabancı: Kalıcı önlem gerekli, geleceğe bakalım

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, krize karşı orta ve uzun vadeli kalıcı önlemler alınmasını gerektiğini belirterek, "29 Mart’ı geride bırakıp gelecek için çalışmalıyız" dedi.



Yerel seçim sonuçlarının ardından iş dünyasından 'geleceğe bakalım' mesajları geliyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “29 Mart yerel seçimlerini geride bırakarak ülkece bir demokrasi sınavından daha başarıyla geçtik.



Öncelikle, seçilen yerel yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ortaya çıkan seçim sonuçları hiç kuşkusuz kendi içinde bazı mesajları da barındırmaktır.



Her partinin ve her yöneticinin halkın verdiği bu mesajları doğru okumasını ve siyasi hayata en doğru şekilde yansıtmasını ümit ediyorum.



Dünyanın içinde bulunduğu ve Türkiye’yi de derinden etkileyen ekonomik kriz tüm etkisiyle devam ediyor. Artık hep beraber 29 Mart’ı geride bırakıp gelecek için çalışmalıyız.



Türkiye’nin, seçim havasından çıkıp, ekonomik krize karşı yangın söndürücü tedbirlere devam ederken, orta ve uzun vadeli kalıcı önlemler alması gerekmektedir.



Ayrıca bu yeni dönemde ülkemizin tüm kurumlarının ve siyasi partilerinin önceliği Avrupa Birliği sürecini yeniden canlandırmak olmalıdır."

