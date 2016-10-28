Sabancı Holding'ten 29 Ekim kampanyası; 18 bin çalışana Türk bayrağı

Sabancı Holding, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kampanya hazırladı. Holding çalışanlarına 18 bin Türk bayrağı hediye eden Sabancı Holding, 29 Ekim kutlaması için reklam filmi yayınladı. İşaret dilinin de kullanıldığı filmde, tiyatrocu Hümeyra ilk kez seslendirme yaptı. Filmde “Bilgin ve azmin varsa seni diğerlerinden güçlü kılan… Hedefin varsa önünde; ardındakilere ışık tutan. Güven vermek varsa cesaretinle, 90 yılı aşkın geçmişinde, birlik olmak varsa tek bayrak altında sımsıkı, vatanın her köşesinde… İşte o zaman Cumhuriyet var" ifadelerine yer verildi. Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul holdingin temellerinin 91 yıl önce Adana'da Hacı Ömer Sabancı tarafından 'Pamuk Tecimevi'nin kurulmasıyla atıldığını söyledi. Kurtul, 93 yıllık cumhuriyet ile 91 yıllık Sabancı Holding'in 'kaderlerinin ortaklığına' dikkat çekti. Sabancı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Filiz Karagül Tüzün de reklam filminde 'birlik, güven, bilgi ve hedef' kavramlarına vurgu yapıldığını söyleyerek, Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı'nın 'Bıraktığım Yerden Hayatım' adlı kitabından esinlendiklerini ifade etti.

Puck Global Ajansı tarafından hazırlana reklam filmiyle ilgili Sabancı Holding’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sabancı Holding Türkiye Cumhuriyeti’ne ve değerlerine olan inancıyla birlik ve beraberliğe verdiği önemin altını çizdiği bir kampanyaya imza attı.

Kurtuluş Savaşı’nın ardından şartların oldukça güç ve her şeyin aslında pamuk ipliğne bağlı olduğu bir dönemde Cumhuriyetimiz kuruldu.Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt olan Sabancı Holding, 93 yıl önce bağımsızlık ve Cumhuriyet uğruna cephede verilen mücadelenin ardından ülke genelinde verilen sosyal ve ekonomik mücadelenin en önemli oyuncularından biri haline geldi.

1925’te Adana’da Hacı Ömer Sabancı’nın pamuk ticaretiyle temellerini attığı Sabancı Holding, çalışmalarıyla ve faaliyetleriyle Cumhuriyet’in ekonomi, üretim, sanayi alanlarında kilit atılımlar yaptı, “Türkiyenin Sabancı’sı” oldu. Film de çıkış noktasını, Sabancı Holding ve Cumhuriyet’in bu yol arkadaşlığından aldı. Kampanya ve ilan metni ise, merhum Sakıp Sabancı'nın “İşte Hayatım” adlı kitabında gençliğe 10 öğüdünden esinlenerek hazırlandı.

Engelli dostu prodüksiyonla hazırlanan film, işaret dili anlatımına da sahip. Sabancı Topluluğu’nun kadına verdiği önemden hareketle filmde bir kadın dış ses kullanımı yapıldı. Bu filmle, Sanatçı Hümeyra ilk kez bu dublaj çalışmasında yer almış oldu. Kampanya; eş zamanlı olarak gazete ilanları, dijital mecralar ve #93YıldırBirlikte hashtag’i ile sosyal medyada da yer alacak.

Aynı hedefte birlik olmaya davet eden reklam filminin ve ilanın tam metni ise şöyle:

“Bilgin ve azmin varsa seni diğerlerinden güçlü kılan…

Hedefin varsa önünde; ardındakilere ışık tutan

Güven vermek varsa cesaretinle, 90 yılı aşkın geçmişinde,

Birlik olmak varsa tek bayrak altında sımsıkı,

vatanın her köşesinde…

İşte o zaman Cumhuriyet var.”

18 bin çalışana bayrak

Filiz Karagül Tüzün, beyaz yakalı 18 bin çalışanlarına bayrak dağıtıldığını, talep üzerine bin bayiye de bayrak gönderildiğini söyledi. Tüzün, çalışanların bayraklarla 'selfie' çekerek geri dönüş yaptıklarını ifade etti.

"Gelecek yıl daha iyi bir ekonomi bekliyoruz"

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul ve Kurumsal İletişim Direktörü Filiz Karagül Tüzün gazetecilere kampanyayla ilgili bilgi verdi.

Sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zafer Kurtul, 2017'ye yönelik ekonomik beklentilerle ilgili olarak "Gelecek yıl daha iyi bir ekonomi bekliyoruz" dedi.

"2017'de büyüme beklentisi yüzde 3,5"

Zafer Kurtul, holdingin 2017'deki büyüme hedefinin yüzde 3,5 olduğunu ifade etti. 2006 ile 2007 arasında holdingin yüzde 7,5 değer kazandığını belirten Zafer Kurtul, global büyüme oranlarının düşmesi nedeniyle 2007 - 2015 döneminde büyümenin yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Kurtul,özel yatırım, tasarruf ve ihracat odaklı büyümek istediklerini kaydetti.

Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, kredilerini ödeyemediği iddia edilen Türk Telekom'un satılması halinde ilgilenip ilgilenmeyecekleri yönündeki bir soruya "Alınmış bir kararımız yok" dedi.

"Demokrasi, serbest piyasa, hukuk sistemi"

Zafer Kurtul, sistem değişikliği tartışmalarıyla ilgili bir soruya "Bizim için önemli olan demokrasi, serbest piyasa ve hukuk sistemi" yanıtını verdi.