-SABANCI HOLDİNG'İN HEDEFİ YÜZDE 15 BÜYÜME İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, 2011 yılında yüzde 15 büyümeyi hedeflediklerini bildirdi. Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Kurtul, bankacılık sektörünün geçmiş yıllarda özellikle son 5-6 yılda çok iyi bir performans sergilediğini, bunun Sabancı Grubu için de son derece iyi olduğunu, ancak bundan sonra diğer sektörlerde yüksek büyüme oranları öngördüklerini, dolayısıyla sanayi ve ticaret alanında çok iyi gelişmeler beklediklerini söyledi. Kurtul, ''Bugün için çıkmayı düşündüğümüz hiçbir şirketimiz yoktur. Dolayısıyla şimdiki hedefimiz, iyi bir şekilde karlılık içinde büyüme stratejimizi her şirketimizde uygulamak, bu şirketleri büyütmektir. Bu şirketlerimizin böyle bir potansiyeli vardır'' dedi. -BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM- Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman ise Başkent Elektrik Dağıtım Şirketine ilişkin bir soru üzerine, şirketi devraldıklarında yatırımların çok eksik kaldığını ve bakımlarının yapılmadığının görüldüğünü, bu nedenle bu yılın Şubat ayında başlayan ve bugünlerde tamamlanan temelden bakım programı uyguladıklarını belirterek, 1.000 ilave istihdam ve 400 araçla tesislerin bakımını yaptıklarını, kesintilerin arıza nedeniyle değil planlı bakımdan dolayı önceden duyurularak yapıldığını kaydetti. Hakman, ''Önümüzdeki dönemde kalan 3 dağıtım bölgesi var. Bu kez daha aktif olacak mısınız?'' sorusuna, ''Bizim 6 milyon müşteri gibi hedefimiz var. Önümüzde kalan 3 bölgeyle de çok yakından ilgiliyiz. Bunun için çalışıyoruz, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu bölgelerin özelleştirmesinde başarılı olmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Biz kendimiz için makul olan, sınırlarımızı zorladığımızda makul olan rakamların da üstünde bir teklifle gelmeyi düşünmeyiz. Şimdiye kadar düşünmedik, bundan sonra da düşünmeyiz'' karşılığını verdi. -''BÜYÜME, ÇİMENTODA YURTDIŞI ODAKLI OLACAK''- Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Mehmet Göçmen ise çimentoda yüzde 20 civarında kapasite payına sahip olduklarının altını çizerek, ''Bundan sonra Türkiye'de yeni bir satın alma yapma şansımız, içinde olmadığımız bölgeler hariç, pek mümkün değil. İçinde olmadığımız bölgeler de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri. Yeni kapasite yapmak da çok rasyonel değil. Zaten şu anda Türkiye'nin arz fazlası var. Bu nedenle büyüme çimentoda yurtdışı odaklı olacak. Bizim içinde yer aldığımız Akdeniz havzası, Karadeniz bölgesi, Ortadoğu ana ilgi alanımız. Fırsatlara da bu bölgede bakıyoruz. İlk önceliğimiz bu bölgelerde mevcut fabrikaları almaktır. Bu aşamada yeni fabrika yapmayı düşünmüyoruz'' şeklinde konuştu. -''HALKA AÇIK ŞİRKETLERİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ''- Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, Sabancı Holding'in halka açık şirketlerinin sayısını önümüzdeki dönemde artırmak istediklerini belirterek, ''Potansiyel olan şirketler Enerjisa, Teknosa, Temsa, Avivasa...'' dedi. Kurtul, düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyen 3 ülke arasında yer aldığını vurgulayarak, yabancı yatırımcıların önümüzdeki önemde dünyada yatırım yapılabilecek 2 ülke olarak Brezilya ve Türkiye'yi gördüğünü ifade etti. Türkiye için yeni bir dönemin başladığını, bunun en önemli göstergelerinden birinin de faiz oranlarındaki düşük seviye olduğunu belirten Kurtul, bugünkü düşük faizli ortamın Türkiye için yeni bir dönemin başladığına işaret ettiğini söyledi. Sabancı Holdingin piyasa değerinin 10,6 milyar dolar olduğunu, bu konuda piyasa değerinin net varlık değerinde olmasını hedeflediklerini kaydeden Kurtul, hisse senetleri performansında 10,6 milyar dolardan 14 milyar dolara gelişme potansiyeli bulunduğunu belirtti. Kurtul, Sabancı Grubu bünyesinde halka açık 12 şirket bulunduğunu, söz konusu 12 şirketin İMKB'nin yüzde 13'ünü oluşturduğunu, İMKB'de halka açık şirketlerin toplam piyasa değerinin 317 milyar dolar olduğunu bildirdi. Holdingin önümüzdeki dönem stratejilerini anlatan Kurtul, dünyada ve Türkiye'deki olumlu gidişatı çok iyi değerlendirmek ve daha iyi bir performans göstermeyi hedeflediklerini, bunun için de stratejiler oluşturduklarını kaydetti. İlk hedeflerinin karlılık içinde büyümeyi sürdürmek olduğunun altını çizen Kurtul, şunları kaydetti: ''Bizim hedefimiz hem karlılık hem büyümemizi gerçekleştirmekse bu ikisini birden yapmak istiyoruz. Ancak bu şekilde Sabancı Grubu olarak başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. İkici önemli stratejimiz, yeni işlere yatırım yapmak. Bu da hem karlılığımızı hem büyümemizi olumlu etkileyecek çok önemli bir stratejik karar. Üçüncüsü, yeni işlere yatırım yapıp işlerimizi geliştirdikten, belli bir büyüklüğe getirdikten sonra ve uygun ortam sağlandığında şirketlerimizi halka açmak. Porföyümüze baktığımızda halka açma potansiyeli olan birçok şirketimiz var. Dolayısıyla halka açık şirketlerimizin sayısını önümüzdeki dönemde artırmak istiyoruz. Potansiyel olan şirketler Enerjisa, Teknosa, Temsa, Avivasa... Dördüncüsü, stratejik ortaklıklar yapmak. Bu ortaklıkları yaparken buradaki yöntemimiz, çalışma biçimimiz ya Sabancı Holdingin çoğunluk olması ya da bu ortaklıklarda yüzde 50 50 durumda olmamız ve birlikte yönetmemiz. Gelecekteki bu ortaklıklarda en önemli çalışma prensibimiz bu olacak. Son olarak da Sabancı Holding olarak temettü gelirlerimizi artırmak istiyoruz. Şirketlerimiz karlılık içinde büyümelerini sürdürdükleri zaman biz de Holding olarak temettü gelirlerimizi artırmış olacağız.'' -''2010 SONU NET SATIŞ BEKLENTİMİZ 21 MİLYAR LİRA'' Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, 2010 yıl sonu konsolide net satış beklentilerinin 21 milyar lira olduğunu bildirdi. Kurtul, Sabancı Holdingin yılsonu beklentilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomik anlamda kaydedilen gelişmelere değinerek, bütün ortamı düşündüklerinde ülkenin geleceğiyle ilgili çok büyük heyecan duyduklarını vurguladı. Sabancı Holding olarak bu ortamı en iyi değerlendirebilecek grup olduklarını düşündüklerini belirten Kurtul, 2004'ten 2009 yılının sonuna kadar Türkiye ekonomisindeki büyüme oranı yüzde 71 iken, Holding olarak cirodaki gelişime bakıldığında bu dönemde yüzde 103 büyüdüklerini, dolayısıyla Türkiye ekonomisinden daha başarılı bir büyüme gösterdiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde de bu olumlu ekonomik ortamda çok daha iyi sonuçlar elde etmeyi düşündüklerini dile getiren Kurtul, Holdingin 30 Haziran 2010 itibarıyla konsolide net satışlarının 9,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve bunun bir önceki döneme göre yüzde 4'lük artışı gösterdiğini, EBITDA rakamının ilk 6 ayda yüzde 35'lik büyümeyle 2,6 milyar lirayı geçtiğini, net karın ise yüzde 52'lik büyümeyle 918 milyon lira olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Kurtul, ''Holding şirketlerinin net aktif değeri 14 milyar doları geçti. Bu, bizi Türkiye'nin en büyük holdingi ve en büyük şirketi yapıyor. Bu yıl net aktif değerlerimiz yüzde 15 yükseldi'' diye konuştu.