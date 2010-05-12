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Ekonomi

Sabancı Holding'e 3 yeni isim

Sabancı Holding yönetimine 3 yeni isim katıldı.

12 Mayıs 2010 03:00

T24- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Yönetim Kuruluna yeni katılan üyelerle birlikte Holdingin yeni bir döneme başladığını bildirdi.
        

Sabancı Holdingden yapılan yazılı açıklamada, Holdingin olağan genel kurulunun bugün yapıldığı, Erkut Yücaoğlu, Ali Zafer İncecik ve Mevlut Aydemir’in Sabancı Holding Yönetim Kurulunun yeni üyeleri oldukları bildirildi.
        

Genel kurul sonrası Sabancı Holding Yönetim Kurulunun; Güler Sabancı, Erol Sabancı, Sevil Sabancı Sabancı, Serra Sabancı, Ahmet Cemal Dördüncü, Erkut Yücaoğlu, Ali Zafer İncecik ve Mevlut Aydemir’den oluştuğu belirtildi.
        

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, genel kurula ilişkin değerlendirmesinde, 2009 yılının tüm zorluklarına rağmen holding için başarılı, planlarını gerçekleştirdikleri bir yıl olduğunu vurguladı.
        

Güler Sabancı, “Yönetim Kurulumuza yeni katılan üyelerimizle birlikte Sabancı Holding yeni bir döneme başlıyor. Sabancı Holdingin güçlü kurumsal ve mali yapısı, etkin ve başarı odaklı insan kaynağı ile krizden çıkışın başladığı ülkemizde ve dünyada odaklandığı sektörlerde büyümeye ve hissedarlarına değer yaratmaya devam edeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

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