Sabancı Holding'den istihdam atağı

T24 - Sabancı Holding 2010 yılında personel sayısını 58 bine çıkaracak. 2009'da bu rakam 55,200 kişi idi.



Sabancı Holding yıllık paylaşım toplantısında dağıtılan sunumda aşağıdaki bilgiler yer aldı:



-Konsolide net şatışların 2010 yılında 21 milyar TL olması bekleniyor, 2009 yılında 20 milyar TL, 2008'de 19 milyar TL.



- 2010 konsolide faaliyet kârının 4 milyat TL'ye ulaşması bekleniyor, 2009 3.9 milyar TL; 2008 2.7 milyar TL.



-2010 yılında 1.1 milyar dolar ihracat planlanıyor, ithalat 1.2 milyar dolar planlanıyor.



- 2010 yılında 1.6 milyar dolar yatırım planlanıyor, 2009 yılında 1.1 milyar dolardı.



- 2009 sonunda aktifler 105 milyar TL'ye ulaştı, 2008 sonunda 101 milyar TL.



-2010 yılında personel sayısı 58,000 kişiye ulaşacak, 2009'da 55,200 kişi



- Aksigorta'daki kısmi bölünmenin amacı şirketi satışa çıkarmak değil, sigortacılık değerini ön plana çıkarmak



- Aksigorta kısmi bölünme sonrası güçlü özkaynak yapısıyla sigorta sektöründeki pozisyonunu daha da güçlendirmeye odaklanacak.