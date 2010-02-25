T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sabancı Holding'den istihdam atağı

Sabancı Holding 2010 yılında personel sayısını 58 bine çıkaracak. 2009'da bu rakam 55,200 kişi idi.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - Sabancı Holding 2010 yılında personel sayısını 58 bine çıkaracak. 2009'da bu rakam 55,200 kişi idi.


Sabancı Holding yıllık paylaşım toplantısında dağıtılan sunumda aşağıdaki bilgiler yer aldı:


-Konsolide net şatışların 2010 yılında 21 milyar TL olması bekleniyor, 2009 yılında 20 milyar TL, 2008'de 19 milyar TL.


- 2010 konsolide faaliyet kârının 4 milyat TL'ye ulaşması bekleniyor, 2009 3.9 milyar TL; 2008 2.7 milyar TL.


-2010 yılında 1.1 milyar dolar ihracat planlanıyor, ithalat 1.2 milyar dolar planlanıyor.


- 2010 yılında 1.6 milyar dolar yatırım planlanıyor, 2009 yılında 1.1 milyar dolardı.


- 2009 sonunda aktifler 105 milyar TL'ye ulaştı, 2008 sonunda 101 milyar TL.


-2010 yılında personel sayısı 58,000 kişiye ulaşacak, 2009'da 55,200 kişi


- Aksigorta'daki kısmi bölünmenin amacı şirketi satışa çıkarmak değil, sigortacılık değerini ön plana çıkarmak


- Aksigorta kısmi bölünme sonrası güçlü özkaynak yapısıyla sigorta sektöründeki pozisyonunu daha da güçlendirmeye odaklanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24