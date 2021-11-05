Sabancı Holding, üçüncü çeyrekt 5 milyar 773 milyon TL net kâr açıkladı

Sabancı Holding, 2021 yılının üçüncü çeyreği raporunu açıkladı. Rapora göre holding, 9 aylık döneminde tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda 5 milyar 773 milyon lira net kâr elde etti.

Sabancı Holding, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Sabancı Holding, 9 aylık dönemde 5 milyar 773 milyon lira seviyesinde net kâr sağladı.

Holdingin aynı dönemde konsolide net satışları da yüzde 38 artırarak 58 milyar 971 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, mevcut işlerde dijital dönüşüme önem verdiklerini belirterek, son yıllarda hayata geçirdikleri teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde, salgının tüm kısıtlarına rağmen güçlü büyümeyi sürdürdüklerini vurguladı. Alper, şöyle devam etti:

"Bu başarılı sonuçlar da bunun en büyük çıktısı. Güçlü finansal risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, kur ve faizlerdeki oynaklığa rağmen finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu dönemde güçlü nakit akışı yaratmaya devam ederek bilançomuzu sağlamlaştırdık. 9 aylık dönemde, banka dışı kombine gelirlerde yüzde 36 oranında büyüme ortaya koyduk. Sanayi şirketlerimiz bu dönemde güçlenen iç ve global talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti. Yapı malzemeleri şirketlerimiz de güçlü operasyonel performanslarıyla yüksek seviyede üretimlerini sürdürürken, küresel tedarik zincirlerindeki aksamalara rağmen, müşterilerinin taleplerini sağlam bir şekilde karşılamayı bildi."