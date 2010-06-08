Sabancı Holding Türkiye'nin en itibarlı şirketi

T24-



Merkezi New York'ta bulunan Reputation Institute'ın Global Pulse 2010 İtibar Araştırması sonuçları açıklandı. 2010 Global Pulse İtibar Araştırması; internet ortamında Ocak ve Şubat 2010'da gerçekleştirildi.



2010'da Reputation Institute'un finalistleri arasında yer alan 54 şirkette yapılan ölçümlemeye göre tüketiciler için en etkili faktörler ürün ve hizmetlerin yanı sıra yenilikçilik ve kurumsal yönetim olarak belirlendi. Araştırmada 181,000'in üzerinde itibar derecelendirmesi elde edildi. Bu bazda her şirket 24 ülkeden ortalama 3,360 değerlendirme edindi.



Toplam 28 şirket 70'in üzerinde global skor elde ederken ve Reputation Institute'un dünyanın en itibarlı şirketleri listesine girmeye olmaya hak kazandı. Türkiye'den 7 şirketin dahil olduğu araştırmada, Sabancı Holding, 76.08 puanla Türk şirketleri arasında ilk sırada yer alırken, 32 ülkeden halka açık toplam 600 şirketin değerlendirildiği global araştırmada ise Sabancı Holding'in 77. sırada olduğu tespit edildi.



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Reputation Institute'ün Global Pulse 2010 itibar araştırması Sabancı Holding'in Türkiye'nin en itibarlı şirketi olduğunu teyid etmiştir" dedi.