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Ekonomi

Sabancı Holding karını açıkladı

Sabancı Holding, ilk çeyrekteki net karını 497 milyon lira olarak açıkladı.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Sabancı Holding, 2010 yılının ilk çeyreğinde 497 milyon lira net kar açıkladı.


Holdingten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk çeyrek net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 145 artış gösterdi.


Holdingin 3 aylık döneme ait konsolide mali tablolarında, satışlar 4 milyar 915 milyon lira, faaliyet karı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artış göstererek 1 milyar 335 milyon lira olarak gerçekleşti.


Toplam varlıkları, yılbaşına göre yüzde 4 artışla 115 milyar 890 milyon lira olan Holdingin özkaynakları yüzde 4 artışla 21 milyar 609 milyon liraya ulaştı.


Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Dördüncü, 2010 yılı başında, global krizin etkilerinin azalmasıyla, şirketlerinin yeniden büyümeye başlayacağını söylediklerini hatırlattı.


Dördüncü, "Sonuçlarımız da bu beklentinin gerçekleşmeye başladığını ortaya koyuyor. Yılın geri kalanında da, ekonomik göstergelerin olumlu etkileriyle, faaliyet alanlarımızda hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz" dedi.

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